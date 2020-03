Lapte animal sau vegetal? Alege cu argumente!

Odată cu apariția alternativelor vegetale ale lactatelor clasice, au apărut și întrebările referitoare la gradul de sațietate sau beneficiile specifice aduse organismului nostru, cu răspunsuri adesea contradictorii. Tipul de lapte consumat este unul dintre subiectele preferate ale acestor dispute. Ce să alegem? Marea bătălie se da între variantele vegetale și cele animale. Care este alegerea potrivită? Următoarele criterii te vor ajuta să alegi rațional.

Bun pentru cei mici

Laptele matern este primul aliment oferit copiilor și singurul recomandat de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății în primele 6 luni de viață, acesta fiind unul esențial pentru bebeluși. Acesta protejează sistemul imunitar al nou-născutului împotriva infecțiilor și inflamației, scade riscul mortalității și conține grăsimi, calciu, vitaminele A, B și C. Însă este sănătos ca micuții de peste 1 an să consume și lapte de vacă. De asemenea, și laptele de migdale poate fi introdus după primele 12 luni de viață.

Digestie şi alergii

În primii 2 ani de viață, microflora intestinală se stabilizează; pe măsură ce înaintăm în vârstă, sistemul nostru digestiv se maturizează și poate ajunge să absoarbă greu lactoza. Astfel, unii adulți ajung să digere mai greu laptele de vacă. Laptele matern conține lactoză și aproape toți ne naștem cu abilitatea de a o digera. Intoleranța la lactoză apare foarte rar la copiii sub 5 ani, dar corpul adult poate produce mai puțină lactază (enzimă care digeră lactoza). Caz în care laptele animal poate duce la balonare, dureri abdominale, diaree sau reflux gastroesofagian. La maturitate, toate aceste probleme se pot transforma în intoleranță la lactoză. Laptele vegetal este o opțiune validă în acest caz, doar că trebuie să avem grijă și la alergiile paralele dezvoltate de unii dintre noi, precum cele la nuci și alune. De exemplu, laptele de orez este o variantă extraordinară pentru cei care au intoleranță la lactoză, dar și alergii care nu le permit să consume lapte de migdale.

Numar de calorii

În cazul în care te confrunți cu probleme de greutate și ești la regim, răspunsul poate fi laptele vegetal. Dar ai grijă să nu alegi o variantă îndulcită cu zahăr și să nu optezi pentru laptele de cocos, acesta având destul de multe calorii. Una dintre cele mai bune variante este laptele de migdale. În vreme ce laptele de vacă are aproximativ 60 kcal/100g, laptele de migdale conține doar 20 de calorii. Pentru fiecare cană de lapte, cafea cu lapte sau bol de cereale zilnic, economia de calorii va fi una simțitoare în timp. O variantă foarte bună de lapte de migdale îndulcit în mod natural poți cumpăra și online, la un preț excelent. Așa că gata cu scuzele că nu poți renunța la cafeluța cu lapte!

Conţinut nutriţional

Atât laptele animal, cât și cel vegetal conțin proteine, vitamine și minerale, doar că – desigur – în proporții diferite. Laptele de vacă are cel mai mare conținut de proteine, dar și băutura de soia se apropie foarte mult. Un studiu al Universității Mcgill din Montreal demonstrează că o ceașcă de lapte de vacă are 8g de proteine, iar una de lapte de soia conține 7g. Laptele de soia mai are, însă, avantajul de a fi mult mai sărac în colesterol decât laptele animal. Cercetătorii ne spun că grăsimile din produsul obținut din soia sunt în cea mai mare parte nesaturate și fac ca acest tip de lapte să fie ideal pentru persoanele care au colesterolul ridicat și care au risc de boli cardiovasculare. Cea mai bună alegere este un produs cu îndulcitori naturali, precum acest lapte de soia eco fără zahăr.

Sustenabilitate pentru mediu

Studiile arată că laptele animal nu este deloc un produs prietenos cu mediul înconjurător. De exemplu, se estimează că pentru a produce 1 litru de lapte de vacă se folosesc 1.020 litri de apă! Activiștii de mediu atrag atenția și asupra energiei electrice folosite pentru procesarea laptelui, dar și asupra metanului eliminat de bovine, care este mult mai dăunător mediului înconjurător decât dioxidul de carbon. Să nu uităm și de suprafețele mari de pământ, fertilizatorii și apa folosite pentru a crește hrana de care au nevoie vacile… Ai ținut vreodată cont de aceste lucruri când ai cumpărat lapte?

Ei bine, cu toate aceste informații, acum poți face alegerea potrivită stilului tău de viață. Alege să fii sănătos în felul tău!