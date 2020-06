George Cosac nu mai este președinte la CS Dinamo. Ionuț Popa, noul comandant!

Ionuț Popa (32 de ani) este noul președinte al CS Dinamo, acesta primind o împuternicire pentru trei luni de la Ministerul Afacerilor Interne. George Cosac, care a condus clubul tot din postura de interimar, va rămâne vicepreşedinte la CS Dinamo până la începutul lunii iulie, când se va pensiona.

Ionuț Popa a declarat pentru ProSport că vrea să rezolve problema stadionului, motiv pentru care va căuta soluții pentru ca acest obiectiv să fie realizat.

„Prioritatea mandatului meu este stadionul și tocmai de aceea cred că și conducerea ministerului să mă trimită. Chiar dacă sunt tânăr, să știți că am foarte mare experiență. Întotdeauna a trebuit să cunosc totul, pentru fiecare structură, să vin în sprijinul lor. Consider că trebuie să deblocăm și stadionul sau să venim cu o soluție alternativă”, a declarat Ionuț Popa.

„Cred ca aceasta numire a venit intr-un moment bun. Mie mi-a expirat imputernicirea in urma cu vreo doi ani. De atunci, eu tot am fost desemnat sa conduc clubul, am fost vicepresedinte cu atributii de presedinte. Dar postul de presedinte era vacant, trebuia numit cineva. Postul a fost de cateva ori scos la concurs, dar nu s-a prezentat nimeni”, a spus george Cosac.

Ionuş Popa deţine centura neagră la taekwondo, sport olimpic.