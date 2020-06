BNS susține poziția Comitetului pentru Ocupare si Afaceri Europene din cadrul Parlamentului European

Blocul National Sindical a luat act de pozitia Comitetului pentru Ocupare si Afaceri Europene din cadrul Parlamentului European referitoare la propunerea de Rezolutie Legislativa a institutiei (Parlamentul European) ce vizeaza propunerea de decizie a Consiliului cu privire la instructiuni ce trebuie avute in vedere de statele membre in politicile de ocupare.

In documentul adoptat de Comitet se cer masuri puternice de sustinere a lucratorilor si firmelor din Uniunea Europeana pentru a putea face fata provocarilor cu care acestea se confrunta in procesul de relansare economica. Sunt stabilite si criterii ce trebuie indeplinite de companii pentru a putea beneficia de asistenta financiara din cadrul Programului European SURE, pentru implementarea schemelor cu timp redus de lucru (faimosul Kurzarbeit, asa cum este cunoscut in Romania).

Pot beneficia de sprijin prin programul european mentionat firmele care:

nu sunt inregistrate in paradisuri fiscale,

respecta contractele colective de munca aplicabile,

nu acorda dividende si bonusuri (in perioada in care beneficiaza de masuri de sprijin)

Blocul National Sindical sustine in totalitate pozitia Comitetului pentru Ocupare si Afaceri Sociale si cere membrilor Parlamentului European din partea Romaniei sa sustina prin vot aceasta rezolutie in dezbaterea care va avea loc in sesiunea din luna septembrie.

De asemenea BNS considera ca Romania ar trebui sa adopte aceeasi pozitie in dezbaterea din cadrul Consiliului.

Nu in ultimul rand, BNS cere Guvernului Romaniei, ca in Planul National de Investitii si Relansare Economica, care va fi lansat miercuri 01.07.2020, sa aiba in vedere criteriile enuntate si sustinute de Comitetul pentru Ocupare si Afaceri Sociale din cadrul Parlamentului European.

Dumitru COSTIN

Presedinte