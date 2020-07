Lotul feminin de box, 75 de zile fără oprire în cantonament la mare!

Lotul feminin de box se pregătește la mare până în septembrie, când fetele speră să participe la primul concurs de după Pandemie, Campionatele Naționale.

Ce ar face fotbaliștii dacă ar fi în locul pugilistelor din lotul tricolor? De când s-au reunit după Pandemie, fetele de la lotul național de box sunt numai prin cantonamente, dar sunt cele mai fericite! După mai bine de o lună de pregătire la Izvorani și Lia Manoliu, cele mai dure sportive din ring sunt pentru următoarele două luni și jumătate în alt cantonament, la mare.

Au două antrenamente zilnic, iar primul începe la ora 8.00 când temperatură urcă la aproape 30 de grade.

„E super, mai ales că suntem aici la mare, ne facem și antrenamentele foarte bine, îmbinăm utilul cu plăcutul, facem și plajă, înotăm. Facem și antrenamente în apă, facem box cu umbra, înotăm și combinăm” – Claudia Nechita, componentă a lotului național feminin de box.

„Mi-am dorit foarte mult să mă întorc la pregătire, plus că aici este foarte frumos, facem joculețe și e foarte bine, mai ales că suntem din nouă împreună” – Cristina Cosma, componentă a lotului național feminin de box.

„Tot timpul am spus, tot răul spre bine. Nu am vrut neapărat să venim să stăm atâta timp aici, dar conjunctura a făcut în felul acesta și atunci nu pot să spun că e rău. Ne lipsesc sigur competițiile, dar e bine că ne putem ocupa de pregătire în rest e ok, ce pot să spun, cine nu vrea să stea două luni la mare?” – Adrian Lăcătuș, antrenor al lotului național feminin de box.

Până când va merge în pregătire cu băieții, Robert Jitaru se antrenează împreună cu fetele.

”Abia așteptăm să boxăm în competiții”

Pugilistele spun că această perioadă este cea mai dificilă din viața lor profesională și așteaptă cu nerăbdare ziua în care vor urca din nou în ring pentru a se lupta în competiții.

„Îmi lipsesc enorm competițiile, chiar vorbeam cu Maestrul astăzi și ne zicea că s-ar putea să se reia competițiile și chiar eram foarte fericită aflând asta și aștept să revină totul la normal să plecăm să boxăm” – Cristina Cosma, componentă a lotului național feminin de box.

”Fetele sunt dornice de muncă, așteptăm competițiile, vrem să intrăm în competiție, ne dorim să ne calificăm și să facem ca toată lumea să fie mândră de performanțele lor. Eu consider că un antrenor e mai mult un părinte și dacă fetele se simt bine, sigur ele trag la antrenament, sigur se pregătesc așa cum trebuie și până la urmă avem același țel acela de a câștiga medalii și de a câștiga bani” – Adrian Lăcătuș, antrenor al lotului național feminin de box.

“Olimpiada se va ține!”

Adrian Lăcătuș nu concepe ca Jocurile Olimpice de la anul, de la Tokyo, să nu se țină, chiar dacă sunt deja voci care pun sub semnul întrebării disputarea competiției în contextul mondial actual legat de Pandemia de Coronavirus.

„Eu sunt convins că se va ține, pentru că au fost și alte probleme de genul Pandemiei peste care am trecut, sper să trecem și peste asta…Sigur toată lumea trebuie să înțeleagă… sunt niște măsuri care trebuie respectate pentru a evita creșterea numărului de cazuri. Eu cred că la anul vom merge la turnee, ne vom califica și vom merge la Olimpiadă. Cu două sportive!” – Adrian Lăcătuș, antrenor al lotului național feminin de box.

Visul Claudiei, o medalie la Tokyo

Claudia Nechita este una dintre cele mai bune pugiliste din România, iar dacă nu începea Pandemia, acum, sportiva era calificată la Jocurile Olimpice. În ultimul concurs oficial în care a boxat, cel preolimpic de la Londra, din martie, sportiva învinsese în primul meci, iar când să boxeze pentru calificare turneul a fost amânat.

“Visul meu rămâne același și indiferent de ce va fi voi rămâne în pregătire și mă voi antrena pentru Olimpiadă! Obiectivul meu este să mă calific la Olimpiadă și să obțin o medalie după care mă gândesc și la profesioniști” – Claudia Nechita, componentă a lotului național feminin de box.

Până la 27 de ani, pugilista este campioană națională la 57 de kilograme, este printre altele, câștigătoare a Cupei României, a obținut locul 3 la Campionatul Mondial de Tineret, medalia de bronz la Jocurile Olimpice Militare de la Wuhan în 2019, locul 1 în 2013 și 2018 la Centura de Aur.

Până acum, România are un singur boxer calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2021, Cosmin Gîrleanu, la categoria 52 de kilograme.