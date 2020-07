Cristina Neagu, convinsă că pandemia a stopat drumul CSM București spre titlul de campioană!

Cristian Neagu, cea mai bună handbalistă a lumii, este convinsă că dacă acest sezon s-ar fi încheiat pe teren, CSM București ar fi câștigat titlul!

Fetele de la CSM au revenit la antrenamente după o pauză de câteva luni, iar de la începutul acestei săptămâni se pregătesc pe Arena Națională. Cristina Neagu abia aștepta să revină la pregătire și spune că se săturase de perioada din izolare.

„Au trecut deja câteva luni de când am tot stat acasă și cel mai mult timp izolați, așa că suntem fericiți că am revenit la pregătire, chiar dacă nu ne putem pregăti încă normal. Eu sunt bucuroasă că ne-am reunit și că am început din nou antrenamentele” – Cristina Neagu, căpitan CSM București.

Neagu recunoaște că s-a obișnuit greu cu ideea că în acest sezon CSM-ul a terminat campionatul pe locul 2!

„E un sezon în care noi am muncit foarte mult, în care eram favoriți să ne îndeplinim obiectivele, alții au luat această decizie și s-a terminat cum s-a terminat. S-au tras și grupele Ligii Campionilor, practic trebuia să fim în cealaltă grupă, dar nu mai contează. Din punctul meu de vedere, eram favoriți să câștigăm titlul în acest an. Dacă terminam campionatul pe teren, 99, 99% am fi fost campioane” – Cristina Neagu, căpitan CSM București.

Barbosa a mai jucat de două ori în România

Noul transfer al „tigroaicelor”, portugheza Alexandrina Barbosa, nu este la prima experiență ca jucătoare în România. Cel mai bun inter stânga al Campionatului Mondial din 2019, a mai evoluat pentru Rulmentul Brașov și Oltchim Râmnicu Vâlcea.

„Mă simt foarte bine aici, îi cunosc aproape pe toți, pentru mine limba este ușoară, înțeleg aproape tot, de vorbit e puțin mai greu” – Alexandrina Barbosa, handbalistă CSM București.

CSM are patru jucătoare noi

Echipa bucureșteană a făcut patru transferuri pentru sezonul viitor: Siraba Dembele, Alexandrina Barbosa, Martine Smeets și Barbara Lazovic, plus două handbaliste promovate din centru: Raluca Săndulache și Diana Fînaru.

Tehnicianul Adrian Vasile despre:

Antrenamente – “Merg bine pe stadion, pentru perioada asta e oricum normal să ne antrenăm mai mult afară, să avem grijă de partea fizică şi să ne îmbunătăţim capacitatea de efort. Stadionul arată bine şi în plus e o plăcere să alergi pe iarba de pe Arena Naţională. Alergăm pe iarbă, dar în afara tuşelor, e spaţiu suficient”.

Coronavirus – “Nu aş spune frică, mai degrabă aş spune că e o grijă, ceva la care ne gândim. Ce putem să facem este să fim puţin mai responsabili, mai mult decât atât nu ştiu cum s-ar putea rezolva situaţia asta. Fără să fiu vreun doctor, aş spune că la un moment dat ar trebui să vedem cum e să trăim cu acest virus pe lângă noi, decât să ne speriem atunci când găsim încă un infectat. Sper să nu se ajungă din nou la acea decizie privind cantonamentele închise. Nu de alta, dar e aproape imposibil pentru multe sporturi din România să respecte acele reguli, e foarte greu.”

Pregătirea fetelor– “A fost o plăcere să le revăd pe fete, să văd bucuria de a face un plan, să le văd pe ele antrenându-se. După primele două zile recunosc că și eu si Iulia am ajuns acasă și am fost extrem de obosiți pentru că suntem dezobișnuiți de atât de multe luni de zile să le avem în fața noastră. Ca în fiecare an suntem plăcut surprinşi că fetele vin pregătite la reunire. Sunt profesioniste. Anul acesta într-adevăr era un semn mai mare de întrebare având în vedere situaţia, dar au venit la lot într-o formă foarte bună, suntem foarte mulţumiţi de nivelul lor. Cred că deja am câştigat teren din săptămâna a doua, nu din prima.”

Iulia Curea – “Iulia se descurcă bine, e atentă la tot ce se întâmplă. E un om ambiţios care tot timpul a învăţat repede lucrurile pe care le-a văzut. E un ajutor, aşa cum am ştiut de la început că o să fie, şi sperăm să avem un drum cât mai lung. Într-adevăr, a spus şi ea ce spuneam şi eu înainte, să fii jucător e mult mai uşor (n.r. – decât postura de antrenor).”

Transferuri – “Sunt mulţumit de lot, nu aş vrea să facem nici un alt transfer acum. Tot ce îmi doresc e ca fetele să fie sănătoase. Eventual ca acea suspendare sau îngheţare a suspendării pentru Bianca Bazaliu să fie cât mai scurtă şi să o putem avea din nou în teren. Îmi place că lotul pe care îl avem acum conferă un rol clar fiecărei jucătoare şi atunci implicarea ei este cu atât mai mare.”

Grupa din Liga Campionilor– “Este echilibrată. Acest sistem cu două grupe de opt echipe nu ar avea cum să fie altfel decât echilibrat. Sunt două echipe cu care am jucat anul trecut, nu că ar avea mare legătură de la un sezon la altul, dar sunt cam aceleaşi jucătoare şi atunci avem deja o memorie destul de bună a acestor echipe. Aşa că de abia aştept să jucăm împotriva lor.”

Liga Florilor MOL – “Sezonul arată mai echilibrat decât cel trecut pentru că este cel puţin o echipă care s-a întărit. Cred că este un lucru foarte bun pentru campionatul României, care cred că este al doilea la nivel internaţional. În final tot un campionat puternic va ajuta şi echipa naţională a României. Aşa că în spiritul fair-play-ului sper să avem un campionat puternic şi echilibrat care să ajute prima reprezentativă. “

Cristina Neagu despre…:

Coronavirus- “Am văzut și eu că numărul cazurilor crește din păcate, zilnic, vă dați seama că încercăm să ne protejăm cât putem de mult, încercăm să avem cât mai multă grijă”.

Antrenamente – „Ne-ar plăcea să facem antrenamente specifice, pentru că astea ne lipsesc însă deocamdată suntem mulțumiți cu ceea ce avem și cu faptul că putem să alergăm pe stadion și că putem și putem merge la sala de forță.”

Grupa de Champions League – „E o grupă grea, foarte grea, practic nu e nici un outsider să spunem, chiar dacă Krim este echipa mai slabă din grupă este totuși o echipă cu tradiție. Formatul din acest an este și el diferit, avem foarte multe meciuri, foarte multe meciuri grele, vom începe și campionatul, vom juca și din 3 în 3 zile, o să fie un program infernal. Noi avem nevoie să facem cât mai multe puncte și să încercăm să terminăm în primele două echipe și să ne calificăm direct în sferturi, deși va fi foarte greu.”

Grupa de la Euro – „Mi se pare și ea foarte grea, seamănă foarte mult cu cea de acum doi ani la fel și grupa principală la fel dacă am avansa în competiție, per total cred că o să fie un an competițional foarte greu, atât la echipa de club cât și la cea națională. Dacă stau să mă gândesc acum, cred că mi se face așa puțin rău la cât avem de jucat, pe de altă parte sunt fericită că ne-am întors la pregătire.”

Liga Florilor MOL – „Sunt mai multe echipe care s-a întărit, bineînțeles că noi avem ca în fiecare an același obiectiv și anume să ieșim campioane, însă cred că va fi o luptă acerbă și pe plan intern. Sunt câteva echipe care au făcut transferuri serioase și vor încerca să se bată pentru primele locuri și mai ales pentru Cupele Europene”.