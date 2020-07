„Să vorbesc cu tine”, comedia semnată de cunoscuta Ana-Maria Bamberger, vine la Teatrelli după premiera de la Paris 

O comedie despre iubire, „o rază de lumină într-un timp zbuciumat”, „Să vorbesc cu tine” este prezentată publicului român pentru prima dată,sub forma unui spectacol-lectură performativ cu Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu în rolurile principale. Premiera extraordinară online are loc pe 22 iulie, începând cu ora 18.00. Textul semnat de Ana-Maria Bamberger a avut premiera mondială la Théâtre Le Guichet Montparnasse din Paris în anul 2018.

Spectacolul-lectură performativ „Să vorbesc cu tine”, conceput de Antoaneta Cojocaru,are premiera extroardinară onlinepe data de 22 iulie, începând cu ora 18.00, pe site-ul Teatrelli, www.teatrelli.com, la secțiunea Spectacole online, unde va rămâne disponibil, cu titlu gratuit, până pe 29 iulie, la ora 23.00.

Prezentat pentru prima dată în România în cadrul seriei speciale de evenimente Teatrelli online, „Să vorbesc cu tine” este un text contemporan extrem de apreciat, despre care presa franceză a scris că are „multă inteligență, navigând între diferite genuri: comedia clasică, comedia de situație, în spatele cărora se ascunde o scriere cu tonuri psihanalitice”. Personajele principale sunt Nina și Patrick, doi îndrăgostiți care reprezintă două tipologii diferite: cei doi aduc față în față, sub ochii publicului, chiar binomul fericire-nefericire.

În montarea care-i reunește pe scena Teatrelli pe Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu, „Să vorbesc cu tine” se transformă într-o adevărată desfășurare de forțe, cu momente de dans, trecând dincolo de bariera unui simplu spectacol lecturăși devenind un adevărat spectacol performativ, în mediul virtual.

Ana-Maria Bamberger, deopotrivă dramaturg și medic, autoare multi-premiată la nivel internațional, este cunoscută în România mai ales datorită montărilor pe textele sale în care a jucat regretata Olga Tudorache.

Despre colaborarea cucei doi actori români și cu Teatrelli, Ana-Maria Bamberger declară: „Ce a ieșit a fost, pentru mine, o foarte frumoasă surpriză și o mare bucurie. Mă așteptam la o lectură – în loc de asta, am văzut deja un spectacol în toată puterea cuvântului. Un spectacol luminos, organic, expresiv, sensibil, melodios, plin de fantezie, ritmat, cu o chimie minunată și foarte bine filmat și montat. Antoaneta și Daniel nu citesc nici o clipă. Se mișcă, dansează, și cu fiecare dans, pe melodiile foarte bine alese, într-o coreografie inspirată, personajele se conturează și relația lor se adâncește. Se sărută, se încurcă în firele telefoanelor, se caută și se găsesc, se pierd, se regăsesc, își vorbesc și sunt pur și simplu Nina și Patrick și povestea aceasta este, cu adevărat, povestea lor.”

„A fost o întâmplare extraordinară, am primit propunerea de a lucra pe textul doamnei Bamberger după ce dumneaei a văzut cealaltă montare a noastră de la Teatrelli, spectacolul Oxygen. Am spus că este potrivit să lucrăm la acest text în pandemie, gândindu-ne inițial la un simplu spectacol lectură, dar personajele erau în camere diferite și ne-ar fi fost greu să filmăm de acasă, așa că, după relaxare, l-am filmat la Teatrelli,pe scenă și-a ieșit ce veți vedea. Cred că avem nevoie cu toții perioada aceasta de ceva comic șispumos, de ceva care să ne aducă un strop de lumină și de bucurie.”, spune actrița Antoaneta Cojocaru.

Spectacolul lectură-performativ„Să vorbesc cu tine” de Ana-Maria Bamberger, o producție Teatrelli,va fi disponibil publicului online, cu titlu gratuit, timp de o săptămână.

Cu: Antoaneta Cojocaru și Daniel Pascariu

Light design: Ștefan Vasilescu

Videocredits: FOTOPUNCT.

Un spectacol-lectură performativ de Antoaneta Cojocaru

Durata: 80 de minute

DespreTeatrelli

Teatrelli este un proiect al Primăriei Capitalei, prin creart, un spațiu cultural alternativ dedicat artelor performative, care oferă publicului producții proprii de teatro și dans, precum și dezbateri culturale, artist-talk-uri și concerte acustice.

www.facebook.com/teatrelli/

www.instagram.com/teatrelli/

www.teatrelli.com