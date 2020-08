Răspunsul Confindustria România pentru ministrul italian Roberto Speranza

Stimate Ministru Roberto Speranza,

Unii au spus că am avut curaj să ne ridicăm şi să vă vorbim, însă tot curajul este cel necesar şi pentru a te aşeza şi a asculta, ceea ce Dumneavoastră se pare că nu ați avut.

De aici din România am fost primii care s-au gândit, cu inovație şi încă de la început, la protejarea sănătății pentru cei ce se află în prima linie, antreprenori, manageri şi angajați, şi cu scopul de a evita de la bun început eventualele tensiuni sociale. Am acționat astfel gândind în perspectivă, dat fiind ceea ce s-a întâmplat după câteva luni chiar în Italia, acțiuni de neacceptat adresate preşedinților Confindustria, Bonometti şi Scaglia, față de care ne-am exprimat în mod public deplina noastră solidaritate. Am fost de asemenea primii care au semnat un protocol istoric între companiile italiene, sindicatele româneşti şi sectorul terțiar italian (sectorul non-profit), acesta din urmă reprezentând un adevărat stâlp de rezistență al Republicii Italiene, aşa cum declara şi preşedintele nostru Sergio Mattarella, sector adesea subestimat şi uitat care, în acest caz, a adus un conținut de valoare extraordinară pentru întreaga Românie.

Fusesem asigurați de un efort comun al tuturor părților implicate, pentru a găsi forma şi metoda potrivite pentru a facilita aceste deplasări, însă acest lucru nu s-a întâmplat, am luat la cunoştință.

Cu sinceritate, nu ne aşteptam de la acest Guvern la cine ştie ce performanță în urma cererii noastre de a realiza un “Coridor verde pentru industrie” între Italia şi România, pentru a facilita mobilitatea persoanelor, a unor “simpli” antreprenori, manageri şi tehnicieni, prezențe indispensabile şi vitale pentru companiile italiene în România, dar şi pentru multe firme în Italia. Însă un lucru vă pot garanta, şi anume acela că ați pierdut o ocazie optimă pentru a face prima voastră impresie bună pe această temă.

Confindustria România rămâne în orice caz fermă şi nu se bazează pe izolarea la domiciliu, dat fiind că se riscă punerea în pericol a sănătății publice prin acțiuni bazate pe încredere şi comportamente care, chiar şi în mod involuntar, pot duce la nerespectarea normelor legate de regimul izolării. Să ne gândim, de exemplu, la contactul direct cu rudele alături de care se locuieşte, în cazurile în care dimensiunea locuinței nu permite o distanțare adecvată.

În calitate de Preşedinte al Confindustria România şi antreprenor, consider necesar ca politica să salveze stâlpii vitali ai economiei unei națiuni, companiile, producția şi distribuția, printr-o nouă viziune pe termen lung, mult mai responsabilă şi vizionară, care să nu aibă de-a face cu logica strategiei politice obişnuite.

Trebuie să înțelegem că numai printr-o planificare rapidă, cu adevărat împărtăşită între principalele forțe ale țării şi de pe piața muncii, garantând competențe complete, aspect absent în prezent, vom putea crea bazele pentru repornire.

Din punct de vedere medical, nu trebuie să inventați prevederi extrem de complicate sau norme “convulsive” care să necesite apoi luni întregi pentru o interpretare corectă, limitați-vă în a aplica măsurile de succes ale altor state europene, precum Grecia sau Austria unde, pentru cine doreşte să intre în țară, există obligația de a prezenta testul molecular Covid, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrare.

În plus, nu mai amintim de Germania care efectuează testele în mod gratuit la intrarea în țară tuturor celor ce provin din zone de risc.

A sosit momentul să ne gândim să acționăm, ştiind că va trebui să conviețuim cu Covid-19 pentru mult timp, situație în care niciun Recovery Fund sau nicio economie națională nu va fi capabilă să compenseze suficient o repornire economică lentă şi caracterizată de dificultăți suplimentare inutile.

Stimate Ministru Speranza, gândindu-ne la cei dragi nouă din Italia, avem încredere că veți şti să vă distingeți şi prin fermitatea cu care veți gestiona urgent, pe lângă transferurile sportivilor, şi valul de imigranți ce sosesc în țară şi sutele de cazuri de infectare din centrele de primire.

Pentru noi antreprenorii, ar deveni dificil să acceptăm această înfrângere, reprezentată de situația de a nu ne putea exercita rolul nostru primar: acela de a genera valoare. Nu suntem numai simpli “producători de profit”, element esențial pentru existența unei companii, însă generăm, în fiecare zi, creştere, locuri de muncă şi venit pentru familiile tuturor, antreprenori, manageri şi angajați.

Din păcate fără încredere, dar cu respect

Giulio Bertola

Preşedinte Confindustria România