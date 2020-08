Raiffeisen Comunități – 500.000 lei finanțări nerambursabile pentru 10 proiecte educaționale

Organizatiile si scolile publice din Romania mai au 7 zile pentru a se inscrie in concursul de granturi Raiffeisen Comunitati si a castiga una dintre cele 10 finantari a cate 50.000 lei pentru implementarea unui proiect de educatie non-formala. Inscrierile se fac online, pe platforma https://granturi.raiffeisencomunitati.ro/ pana marti, 11 august, la ora 17. Propunerile de proiecte trebuie sa se incadreze intr-unul din urmatoarele domenii: educatie financiara, antreprenoriala, educatie profesionala si educatie civica.

Programul Raiffeisen Comunitati, ajuns la a zecea editie, se adreseaza organizatiilor neguvernamentale mici si medii si institutiilor publice de invatamant din Romania, care deruleaza proiecte de educatie non-formala in cele 4 domenii si care au minimum doi ani de activitate la momentul inscrierii. Programul ofera finantari nerambursabile in valoare de 500.000 lei pentru 10 proiecte educationale.

Cele 10 proiecte care vor primi un grant sunt alese in urma a doua etape de jurizare – in prima etapa proiectele sunt evaluate de o echipa de specialisti in proiecte comunitare si de angajatii Raiffeisen Bank, iar in a doua etapa 20 de finalisti isi sustin ideile in fata unei comisii de jurizare, care alege cele 10 proiecte care vor fi finantate cu pana la 50.000 lei

“Am ajuns la a zecea editie a concursului de granturi Raiffeisen Comunitati, timp in care am acordat granturi de peste 870.000 euro pentru mai mult de 120 de proiecte comunitare in toata România. Ne dorim sa finantam proiecte de educatie care sa produca schimbari in comunitatile unde sunt implementate si, totodata, sa ajute ONG-urile sau scolile sa dezvolte si alte proiecte educationale”, spune Corina Vasile, Director de Comunicare si Relatii Publice Raiffeisen Bank.

Calendarul concursului Raiffeisen Comunități, editia 2020:

Inscrierea proiectelor in concurs: 21 iulie – 11 august 2020

Verificarea criteriilor de eligibilitate pentru proiectele inscrise: 12 august – 28 august 2020

Publicarea listei proiectelor eligibile, care trec in etapa 1 de jurizare: 31 august 2020

Etapa 1 de jurizare (echipa ARC si angajatii Raiffeisen Bank evalueaza proiectele): 31 august – 15 septembrie 2020

Publicarea listei celor 20 de proiecte finaliste: 17 septembrie 2020

Etapa 2 jurizare (interviuri cu finalistii): 21-25 septembrie 2020

Publicarea listei proiectelor castigatoare: 30 septembrie 2020

ONG-urile si institutiile de invatamant au timp pana pe 11 august, la ora 17, sa inscrie proiectele pe platforma de concurs https://granturi.raiffeisencomunitati.ro/, unde se gaseste si regulamentul de participare.

Pentru intrebari legate de programul de Granturi Raiffeisen Comunități, ne puteti scrie la raiffeisen.comunitati@raiffeisen.ro;

Raiffeisen Bank avea la 31 martie 2020 peste 2,1 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 93.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. De asemenea, in banca lucreaza peste 4.800 de angajati, in peste 350 de unitati in toata tara si trei sedii centrale. Raiffeisen Bank are in Romania retele extinse de ATM-uri(770), POS-uri(22.300) si masini multifunctionale (334).