Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, pune “punctul pe i”: România, perdantă (și) în privința distribuției bugetului 2021-2027!

După ce a adus clarificările necesare privind rezultatele negocierilor pe tema Fondului de redresare economică în urma cărora România a fost dezavantajată, europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a precizat într-o intervenție, la Radio Timișoara, că România este perdantă și în cazul votului (în unanimitate) dat de șefii de state și de guverne în Consiliul European (inclusiv președintele Iohannis) privind distribuția bugetului 2021-2027.

“Noi, PE, am votat imediat o rezoluție de respingere a acestei înțelegeri și pentru a înțelege de ce, eu ca roman, am votat în PE împotriva înțelegerii din Consiliul European (regret că alți colegi români au votat “pentru”) am să vă spun că la negocierea făcută în Consiliu, România este perdantă ca și în cazul fondurilor pentru redresare economică”, a punctat Maria Grapini.

Potrivit europarlamentarului umanist, România a acceptat ca alături de șapte state, din cele 27 de state ale UE, ca în noul exercițiu 2021-2027 să contribuie cu mai mulți bani la buget, cu aproape cinci miliarde de euro. Asta în contextul în care state puternice cum ar fi Germania, Austria, Olanda și Suedia își diminuează contribuția, iar celalte state își păstrează contribuția din fostul exercițiu.

Mai mult, a clarificat Maria Grapini, în privința sumelor primite, dacă se face un simplu calcul la milionul de locuitori, România este clar dezavantajată.

“Spre exemplu, Polonia a primit 125 de miliarde de euro la o populație de 38 de milioane de locuitori. Croația a primit 12, 6 miliarde de euro la 4, 2 milioane de locuitori. Slovacia a primit 18,16 miliarde de euro la o populație de 5,4 milioane de locuitori Portugalia a primit 29,8 miliarde de euro la o populație de 10 milioane de locuitori. Grecia a primit 38 de miliarde de euro la o populație de 11 milioane de locuitori. Așadar și la acest capitol România a fost net dezavantajată și din acest motiv am votat împotriva înțelegerii dintre șefii de stat și de guvern din Consiliul European”, a mai spus Maria Grapini.

“Trebuie să menționez că nici aceste sume nu este sigur că vor fi primite de România pentru că fiecare proiect de investiție trebuie aprobat cu două-treimi în Consiliul European așa că riscăm ca proiectele de investiții trimise de România să fie respinse în Consiliu”, a conchis europarlamentarul român.