Candidatul PMP la Primăria Capitalei, Traian Băsescu, îl desființează pe ministrul Vela

Fostul preşedinte şi candidat la Primăria Bucureşti, Traian Băsescu, a intervenit vineri seară la Romania TV pentru a discuta despre alegerile locale şi a atins şi tema delegării atribuţiilor de către ministru de Interne Marcel Vela.

Marcel Vela și-a delegat atribuțiile de ministru al Internelor, în situația în care România se află în stare de alertă, dar și în plină campanie electorală pentru alegerile locale.

Vela candidează pentru un post de consilier PNL în Consiliul Local Caransebeş şi și-a delegat atribuțiile doar din grupul tehnic de organizare a alegerilor. Ministerul de Interne este cel care organizează alegerile în România.

Vela și-a delega atribuțiile pentru funcția de președinte al Comisiei Tehnice Centrale, cea care se ocupa de relația cu prefecturile, secretarului de stat Gheorghe Sorescu, cel care răspunde de Instituția Prefectului. Celelalte atribuţii care revin în sarcina ministrului nu au fost delegate.

„Inca n-am vazut atata, cum sa-i spun?, nesimtire? Ministerul de Interne este cel care organizeaza alegerile. Ministrul este primul responsabil de buna desfasurare si organizare. Cum o pleca ministrul de Interne la Caransebes sa se aleaga consilier?

E unic in Europa asa ceva. Primul vinovat nu e el, ca se vede ca in afara de geaca si aia cu ochii nu are de spus publicului, dar premierul Orban cum i-o fi dat drumul sa plece? Ii putea da drumul doar in situatia in care chiar premierul si-ar fi asumat indatoririle Ministerului de Interne.

După mine, trebuia facut totul ca sa se tina alegerile, pentru ca orice manual ne spune ca legitimitatea trebuie inoita la 4 ani. Insa modul cum se desfasoara este impotriva oricarei recomandari de bun simt. Trebuia introdus votul prin corespondenta. Asa cum vin taloanele de pensii, asa puteau sa vina si buletinele de vot. Aveam si experienta, pentru ca am trimis aproape un milion de plicuri la alegerile prezidentiale”, a spus Traian Băsescu.