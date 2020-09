CSM a câștigat primul meci oficial jucat după șase luni de pauză!

”Tigroaicele” au trecut cu 34-17 de CSM Slatina în sferturile Cupei României FAN Courier și s-au calificat în careul de ași al competiției.

Sâmbătă, CSM va juca cu Buzăul, iar Râmnicu Vâlcea se va confrunta cu Rapid pentru un loc în finala Cupei României FAN Courier, turneu care a fost amânat până astăzi din cauza Pandemiei de Coronavirus.

Echipele au fost nevoite să treacă prin triaj epidemiologic, jucătoarele au purtat măști la salutul de dinaintea jocului, iar cele care nu erau pe teren au fost obligate să poarte, de asemenea, măști până în momentul în care erau introduse în joc.

Partida, care s-a desfășurat în Sala Polivalentă – fără spectatori- nu a avut istoric, elevele lui Adi Vasile dominând clar întâlnirea. Cele mai bune marcatoare ale ”tigroaicelor” au fost Cristina Neagu, autoare a șase goluri, Lazovic și Ștefania Jipa – câte cinci goluri.

”Ne-a lipsit mult handbalul, am simțit multă bucurie și dorință să revenim. Nu ne-am gândit la accidentări. Am văzut energie la fete după această pauză, așa că aș putea spune că ne-a ieșit planul perfect. Am așteptat mult timp să jucăm și ne bucurăm că s-a putut disputa acest meci. Este foarte important jocul cu Buzăul, nu mă gândesc la alte meciuri, cel mai important este să fim ancorați în prezent, la partida cu Buzău” – Adrian Vasile, antrenor CSM București.

”Mă bucur mult că am reușit să debutăm cu o victorie. Până la Champions League mai avem meciuri din Cupa României FAN Courier, vrem să câștigăm acest trofeu, este foarte important pentru noi. Suntem pregătite să facem față meciurilor, chiar dacă sunt trei jocuri în patru zile. Ne lipsesc foarte mult suporterii, ei ne ajută mereu, le-am simțit lipsa…știu că sunt alături de noi și ne încurajează din fața televizorului” – Denisa Dedu, handbalista CSM București.

”Nu ne-a fost ușor, dar m-aș fi așteptat la mai mult bucurie și plăcere să văd la fete. Am văzut crispare, teamă de adversar, de greșeală. Nu am avut o prestație în regulă. Am reușit de cele mai multe ori să dăm o replică bună CSM-ului în precedentele partide, dar azi echipa noastră nu a existat. Nu scorul neapărat m-a deranjat, ci jocul în sine. Nu mi-a plăcut teama de a intra în contact cu CSM-ul… Este dificil să nu ai jocuri în picioare, nu suntem avansate în pregătire, jucătoarele noi nu au reușit încă să se integreze, mai avem nevoie de timp, dar îmi doresc să înceapă cât mai repede campionatul” – Victorina Bora, antrenor CSM Slatina.

”Emoțile au fost pentru unele dintre noi prea mari și s-a văzut în joc. Din păcate, am făcut multe greșeli și asta ne-a costat mult. Am greșit și în atac și apărare, noi trebuia să jucăm mai calculat, mai precis, să nu le dăm multe șanse. Este foarte greu fără suporteri, mereu a contat atenția și sprijinul fanilor” – Lorena Ostase, handbalistă CSM Slatina.

Meciul dintre Brăila și SCM Rm.Vâlcea – celălalt sfert de finală al Cupei României FAN Courier – nu s-a mai disputat, după ce echipa din Brăila nu s-a deplasat la București ca urmare a cazurilor pozitive confirmate de Coronavirus în cadrul lotului.

Programul turneului Final Four al Cupei României FAN Courier este următorul:

SCM Rm. Vâlcea – Rapid, sâmbătă, ora 11:00 (TVR 2)

CSM București – Gloria Buzău, ora 18:00 (TVR 1)

Duminică, de la ora 11:00, respectiv ora 18:00, sunt programate cele două finale.