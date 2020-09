Gică Popescu, afectat puternic de COVID-19

Gică Popescu (53 de ani), testat pozitiv cu covid-19 acum o săptămână, a făcut o formă serioasă de pneumonie, iar CT-ul realizat duminică a arătat că plămânii îi sunt încă afectaţi.

Gică Popescu a fost testat pozitiv cu coronavirus, deși starea lui de sănătate era bună. Între timp, situaţia medicală fostului căpitan al echipei naţionale s-a complicat!

„Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul, mai ales că eu m-am testat de multe ori. Şi am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. Apoi, fiindcă am ieșit având coronavirus, m-am dus la „Matei Balș” pentru investigații suplimentare. Ce a urmat n-a fost bine fiindcă virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse, și acum tușesc”, a declarat Gică Popescu pentru GSP.

Gică Popescu spune că s-ar fi gândit ca măcar după primele 5-6 zile de spitalizare, totul să fie în regulă. „Din păcate, Computerul Tomograf pe care l-am făcut în week-end nu a arătat foarte bine, în privința plămânilor, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să continui să fiu spitalizat”.

Gică Popescu a urmat tratament, însă susține că n-a avut nici un moment nevoie de terapie intensivă.

„Nu s-a pus problema să fiu ventilat mecanic fiindcă nici un moment n-am avut o saturație de oxigen mai mică de 97-98%, deci am fost OK din acest punct de vedere. În schimb, medicamente am luat, e vorba despre Remdesivir”, a precizat Gică Popescu.