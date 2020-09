Basescu, trei dintr-o lovitura: Ciolacu, Orban si Iohannis…

Fostul preşedinte Traian Băsescu a fost marţi în direct la Romania TV, unde a comentat votul parlamentului pe legea rectificării bugetare, cu amendamentul PSD, care prevede creşterea pensiilor cu 40%.

Ulterior votului din parlament, Ludovic Orban a atacat dur PSD, pe ai cărui membri i-a numit „criminali economici”, iar Băsescu este de părere că vina este împărţită.

„Situatia este dramatica, iar drama e cu atat mai accentuata de declaratiile infantile ale premierului, care nu e pregatit. El a anuntat piata bancara ca Romania intra in incapacitate de plata. Un prost mai mare unde poti gasi?

E adevarat ca si ce a facut PSD este o ticalosie, ca stiu ca nu sunt bani. Dar ai doua solutii, una sa mergi la CCR. Dar la CCR nu te va lasa sa incalci legea, pentru ca deciziile parlamentului sunt suverane. In locul lui Orban, mi-as aduce toti desteptii, daca are, si aici l-ar putea ajuta Citu. Pentru a ajuta socul, ai cateva lucruri importante: una e reducerea cheltuielilor. Incasarile au scazut, iar cheltuielile au crescut, ar trebui sa vada unde poate reduce cheltuielile. PNL sa nu mai fie farseur si sa voteze scaderea numarului parlamentarilor de la 500, la 300. PNL a votat alaturi de PSD respoingerea legii introduse de PMP. Daca Orban nu mai e in USL, sa voteze in parlament alaturi de PMP. Sa reduca aparatul bugetar. La 7 oameni care pleaca, o angajare, asa a redus Boc aparatul bugetar cu 200.000 de mii de oameni intr-un an jumatate.

Alta reducere, la cheltuielile materiale. Spunem poporului ca nu avem bani, dar au crescut cheltuielile cu 16%.

PSD e un partid jegos, sunt o haita de tradatori de tara. Iar premierul a anuntat azi categoriile de rating sa ne bage la categoria junk, asta a facut cu minte lui seaca. Asta inseamna, ca suntem nerecomandati pentru investitii, cu doar o treapta trebuie sa coboram.

Decizia parlamentului, foarte putin probabil va fi infranta de CCR. Daca vrei sa dai bani de cumparat voturi la primari PSD, foarte bine, dar nu te obliga nimeni. Daca vrei 2 miliarde in fondul de rezerva, foarte bine, dar nu te obliga nimeni.

PMP a fost solidar azi cu PNL, cum a fost si la motiune, desi puteam sa-i trantim, dar s-ar putea sa fie ultima data cand acesti incompetenti sunt tinuti la putere de PMP. NU va ascund ca sunt furios in primul rand pe ticalosia PSD, care stie ca e criza si profita de majoriutatea cu UDMR pentru a pune sarcini imposibile in carca guvernului, iar in al doilea rand de incompetenta PNL, pe care trebuie sa-i tinem la putere pentru ca PSD este o adunatura.

Suntem in situatia in care tara este cel mai prost guvernata din istoria de dupa 89. Romanii vor simti pe pielea lor mai tarziu. Degeaba luam banii europeni, cei 85 de miliarde pe care Iohannis zice cu tupeu ca i-a adus. Bani sunt alocati pe algoritmi, nu pe negocieri.

Ii informez pe Iohannis si Orban ca tocmai mi-am zugravit casa, daca vor sa vina sa o inauguram, taiem o panglica.

Partidele au ajuns la a batjocori tara si interesul national pentru niste voturi. Niste ticalosi incarca sacul de cheltuieli, iar ceilalti aduna si ei cheltuieli, au ajuns toti sa aiba masini si protectie de la SPP. De unde atata cheltuiala cu neica-nimeni? Plange sufletul in mine, eu am salvat tara asta dintr-un moment de criza, punandu-mi in joc toata cariera mea de politician.”, a declarat Traian Băsescu.