Așa tată, așa fiu!

Ciprian Solomon, unul dintre cei mai buni copiloți de raliuri din România, are un fiu de 8 ani care îi calcă pe urme. Puștiul e pasionat de karting, iar când va fi mare vrea să se facă IT-ist.

Pasiunea pentru mașinile de curse se moștenește din tată în fiu! Ciprian Solomon, unul dintre cei mai experimentați copiloți de raliuri din România, are doi băieți, iar cel mare, Marek în vârstă de 8 ani, face karting de la 5. Tatăl său l-a luat cu el la raliuri când puștiul abia împlinise 3 ani.

„Vin la karting de 3 ani, tata m-a adus. Am câștigat mai multe concursuri, am luat și locul 2, 3, 7, 4. Mai fac și kickboxing” – Marek Solomon, pilot de karting electric.

„Marek a reușit să deprindă acest sport, acum vedem pe viitor ce se întâmplă dacă alege să meargă mai departe îl susțin și sperăm că îl va urma frățiorul lui mai mic” – Ciprian Solomon, copilot de raliuri.

Între Marek și karting a fost dragoste la prima vedere, iar tatăl său spune că a ținut ca băiatul să practice un sport.

„Ne-am dorit pentru început să facem un sport electric, karturile acestea fiind electrice, copiii nu au un stres foarte mare. Dacă se aude un zgomot, sunt mult mai concentrați la ce au ei de făcut” – Ciprian Solomon, copilot de raliuri.

„Raliurile sunt viața noastră!”

Ciprian, care în prezent are o școală de pilotaj, are ștate vechi în meseria de copilot, face asta de 22 de ani și mărturisește că în tot acest nu i s-a întâmplat să aibă un an pauză, cu excepția perioadei de Pandemie.

„Din 1998 fac asta! Dacă practici ceea ce îți place nu o să te plictisești niciodată. Să ratez un an niciodată, acum ne-a ținut în loc această boală nenorocită, dar am reluat ca niște copii care își doreau să ajungă din nou pe terenul de sport”- Ciprian Solomon, copilot de raliuri.

Norris Măgeanu, președintele FRAS, e încântat când vede că tot mai mulți copii ai căror părinți sunt piloți, sunt pasionați de acest domeniu.

„Ciprian Solomon este unul din marii sportivi ai federației că își îndrumă copiii către sportul acesta. Tot mai mulți copii ai marilor noștri piloți venind în zona de karting.” – Norris Măgeanu. președintele FRAS

Campionatul de Karting Electric a revenit la FRAS

După 3 ani de pauză, Campionatul de Karting Electric a revenit anul acesta sub tutela FRAS. iar președintele FRAS, Norris Măgeanu e convins că acest sport va fi unul de viitor pentru copii.

„Federația a fost deschizătoare de drumuri în mai multe discipline, kartingul este una dintre ele. Am crezut foarte mult în zona aceasta electrică, pentru karting în mod special, pentru că este mult mai accesibil copiilor. Karturile electrice sunt mult mai ușor de întreținut și de gestionat, astfel acest sport devine puțin mai accesibil din punct de vedere financiar către cei care sunt la început de drum” – Norris Măgeanu, președintele FRAS

În paralel cu această competiție, FRAS și Clubul de Karting București vor porni împreună un amplu program de inițiere în kartingul electric destinat copiilor în școli, denumit „Generația Copiilor Electrici FRAS.”