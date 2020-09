Lansarea unui important proiect european, la MNIR

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) este onorat să fie partener în cadrul proiectului european „Danube’s Archaeological e-Landscapes. Virtual archaeological landscapes of the Danube region” (Peisaje arheologice virtuale ale regiunii dunărene / acronim DAeL). Acesta este un proiect multianual, finanțat de Uniunea Europeană prin programul transnațional Interreg – Dunărea (Interreg – Danube Transnational Programme). Proiectul este coordonat de Universalmuseum Joanneum – Graz (Austria) și este derulat în cooperare cu muzee naționale de istorie din Slovenia, Ungaria, Cehia. precum și alte instituții culturale, muzeale, de învățământ superior și cercetare din Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Serbia și Slovacia. Proiectul are o durată de 30 de luni și se va derula în perioada 2020 – 2022. Evenimentul oficial de lansare al proiectului are loc în data de 1 octombrie 2020, cu începere de la ora 18.00, în format exclusiv on-line, date fiind condițiile speciale determinate de pandemia SARS-COV2. Vă invităm să urmăriți evenimentul prin website-ul Muzeului Național de Istorie a României și pagina de Facebook a acestuia.

Consorțiul proiectului Danube’s Archaeological e-Landscapes. Virtual archaeological landscapes of the Danube region (DaeL) reunește următorii parteneri instituționali: Universalmuseum Joanneum (Graz, Austria), Universitatea din Viena (Austria), Muzeul Național al Sloveniei (Ljubljana), Institutul pentru Protejarea Patrimoniului Cultural al Sloveniei (Ljubljana), Muzeul Național Maghiar (Budapesta, Ungaria), Muzeul Național de Istorie a României (București), Muzeul Național al Cehiei (Praga), Muzeul Arheologic Zagreb (Croația), Biroul de Stat pentru Patrimoniu Cultural al landului Baden-Württenberg (Stuttgart, Germania), Muzeul Orașului Vršac (Serbia), Muzeul Regional de Istorie Ruse (Bulgaria). Universitatea Tehnică din Kosice (Slovacia). Pentru Muzeul Național de Istorie a României (București), cofinanțarea necesară în acest proiectul este asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Patrimoniul arheologic bogat și divers din punct de vedere cultural al regiunii Dunării este o parte integrantă a patrimoniului cultural al continentului european. De asemenea, acesta oferă un mare potențial pentru dezvoltarea turismului, dar se confruntă în mod constant cu provocarea de a nu fi cunoscut și recunoscut pe măsura valorii sale. Noile tehnologii pot ajuta acum la vizualizarea patrimoniului arheologic într-un mod complet nou și îl pot face accesibil publicului într-un mod atractiv.

Scopul major al proiectului „Danube’s Archaeological e-Landscapes. Virtual archaeological landscapes of the Danube region” (Peisaje arheologice virtuale ale regiunii dunărene / acronim DAeL) este acela de a face patrimoniul arheologic, în special peisajele arheologice, al regiunii Dunării mai vizibil la nivel regional, național și internațional și prin aceasta mai atractiv pentru integrarea sa în turism.

Principalii actori ai proiectului sunt muzee de renume internațional, care doresc să-și concentreze activitatea în afara instituțiilor lor pe unele dintre cele mai renumite peisaje arheologice din regiunea Dunării. Prin includerea noilor tehnologii pentru Realitate Virtuală (VR) și Realitate Augmentată (AR) în mediul muzeal, vizitatorii muzeelor sunt încurajați să dorească să cunoască bogatul patrimoniu arheologic nu numai prin expozițiile uzuale ale muzeelor, ci și să le descopere colecțiile în contextul peisajelor din care acestea provin. Astfel, printr-o serie de noi produse culturale ce vor fi dezvoltate în cadrul proiectului ei vor fi invitați să exploreze dincolo de propria lor țară, să cunoască și să aprecieze – dincolo de granițele naționale moderne – istorii de mult uitate ale regiunii Dunării.