Radio România vă invită să vă alăturați unui nou proiect din seria Gaudeamus, care va debuta vineri, 9 octombrie, la ora 18.00, în foaierul Sălii Radio: „Rămânem împreună la Gaudeamus Radio România!”

Seria evenimentelor editoriale inițate sub acest nume de postul public de radio, va fi deschisă de lansarea volumului „Fără titlu!”, semnat Ada d‘Albon, publicat de editura Eikon, lansare care îl va avea ca invitat special pe maestrul Dan Grigore, unul dintre protagoniștii romanului.

„Nu scriu frumos dar scrisul e prelungirea inimii mele și, în momentul ăsta, prelungirea sufletului meu deșănțat. Ești de vină; pianul pe de o parte, dar mai ales privirea ta, în acea zi la Gaudeamus. De mult uitasem și nici prin tresăriri de gând nu-mi mai aminteam că mai pot iubi ca păcătoșii. Te-am iubit de când mi-am strecurat mâna în mâna ta, pe vremuri la Pelișor. A rămas amprenta care a tresăltat și tea recunoscut în momentul când, la Gaudeamus, te-ai apropiat de mine.” (Ada d’Albon, „Fără titlu!”)

După un sfert de secol în care Târgurile Gaudeamus Radio România au fost, în mod constant, adevărate repere ale pieței românești de carte și locul tradițional de întâlnire al cititorilor pasionați din întreaga țară, vă propunem acum o nouă formulă de a rămâne împreună, și de a ne bucura de cele mai recente apariții editoriale. În fiecare săptămână, foaierul Sălii Radio și alte spații primitoare din București, vor deveni gazdele unor lansări de carte, întâlniri cu autorii și dezbateri, a căror principală menire este de a păstra vie bucuria întâlnirii cu CARTEA și de a ne reaminti că doar împreună putem duce mai departe cel mai îndăgit și mai longeviv proiect românesc, care îi este dedicat, Gaudeamus Radio România.

Participarea la evenimente se va face doar pe bază de înscriere, cu respectarea normelor de siguranță în vigoare, iar numărul de locuri disponibile și detaliile privind înscrierea vor fi anunțate cu prilejul fiecăruia dintre evenimente.

Parteneri media ai proiectului: Radio România Cultural și Radio România București FM.

„Fără titlu!”, Ada d’Albon, Editura Eikon

Invitați: Ada d’Albon, maestrul Dan Grigore (invitat special), Christian Crăciun

Moderator: Valentin Ajder

Ada d’Albon este actriţă, regizoare, profesoară şi scriitoare. În anul 1981 a plecat în exil, în Franţa, împreună cu soţul ei, regizorul Laurenţiu Azimioară. Acolo, în Paris, și-au dedicat întreaga viață artei: au fondat şi susţinut o şcoală de teatru – Théâtre de l’Orme – cu actori formaţi de Ada şi Laurenţiu, cu Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, Bucureşti, România tel: + 4021-312 22 40 / fax: + 4021-319 05 22 piese puse în scenă de cele mai multe ori după texte scrise de ei, un loc care s-a transformat într-un punct de reper al iubitorilor de teatru.

În anul 2014, Ada d’Albon a scris volumul „Ultima vară în Bretania, istoria unui exil”, publicat initial pe cheltuiala autoarei, tradus apoi şi publicat în România la Editura Curtea Veche.

„Sunt de aproape 40 de ani în Franța, ruptă de România, pe care nu mi-o pot scoate din suflet. (…) Nu sunt învestită cu nicio misiune, dar cu același sentiment, cu care îmi ocrotesc copilul, aș vrea sămi ocrotesc neamul. Am scris despre o prea mare iubire, care învăluie o istorie foarte frumoasă de dragoste. Povestea de dragoste, ca toate poveștile de dragoste, are un început și un sfârșit. Îmi rămâne, pentru puținul timp pe care-l mai am de trăit o frumoasă amintire: În asfințit, o pribeagă întâlnește în cale un straniu călător care s-a oprit o țâră, cât să-și tragă sufletul… „Dan Grigore cântă cum scrie Sadoveanu”, mi-a spus Laurențiu cu câteva ceasuri înainte de-a pleca, acolo unde vom pleca toți.

Iubesc muzica cu patimă sfântă. Harul sfânt l-a binecuvântat pe Dan Grigore cu miracolul muzicii. Dan Grigore e un slujitor de geniu al muzicii. Și Dan Grigore trăiește pe pământ românesc, pământ după care plâng de 40 de ani.”

Dan Grigore este o prezenţă marcantă în peisajul cultural românesc şi internaţional, un profesor căutat şi respectat, formator de tinere talente, iar prin prestigiul şi preocupările sale extrem de vaste a reuşit să reunească, în spectacole de neuitat, nume de frunte ale culturii române.

„Dan Grigore este un talent excepţional care nu suferă comparaţie cu tot ce trece drept mare talent în România” – Mihail Jora, profesorul de armonie şi compoziţie al lui Dan Grigore.

Dan Grigore a fost încadrat de celebra publicație „Les grands pianistes du XX-ème siècle” între cele mai importante patru nume ale pianisticii pe care România le-a dat lumii, alături de Clara Haskil, Dinu Lipatti și Radu Lupu.

Despre pasiunea vieţii sale, Dan Grigore declara: „Muzica nu e tehnică, tehnica nu există. Muzica e toată trăirea interioară, e bogăția pe care ai acumulat-o după o viață trăită întru cultură. Muzica e un dar născut dintr-o combinație foarte tainică între sunet și epifanie. Am avut, în timpul unui concert de Brahms, senzația că ating recordul de altitudine la care am existat vreodată în muzică. Și asta îmi dădea o plăcere asemănătoare cu cea a alpinistului sau a aviatorului, o euforie a înălțimilor, a muzicii care te face să plutești și cu care să te confunzi” …(Portret Dan Grigore – RADOR, de Răzvan Moceanu)