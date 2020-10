Clotilde Armand, decizie (incendiară) în privința finanțării clubului Rapid

Clotilde Armand, noul primar al sectorului 1, a avut o primă reacție vizavi de Rapid, club sprijinit în ultimii ani de Primăria Sectorului 1.

Clotilde Armand, candidata USR-PLUS la Primăria Sectorului 1 a câștigat cursa în fața actualului primar de la PSD, Dan Tudorache. Toate cele 166 de secții de vot au fost centralizate pe platforma AEP marți seara. Astfel, după centralizarea finală, Clotilde Armand are 40,95% (36.454), față de Dan Tudorache care a obținut 39,82% (35.447).

„Dacă Rapid prestează servicii pentru primărie, adică antrenament pentru copiii sectorului, va fi plătit. Win-win! Doar dacă prestează servicii pentru comunitate”, a spus Clotilde Armand.

Clotilde Armand s-a referit şi la situaţia bazei ProRapid.

„Voi proteja această bază sportivă, vom investi acolo. În Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al lui Tudorache era condamnată. Era trecută ca centru de business, de birouri. Am luptat în instanță împotriva PUZ-ului și am câștigat de două ori. Am reușit să suspendăm avizul de mediu pentru acest plan”, a afirmat Clotilde Armand.