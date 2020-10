Dance me to the End of… sau 9 lucrări de dans contemporan prin care o generație de artiști debutează la Centrul Național al Dansului București

Între 1 și 30 noiembrie, CNDB prezintă online lucrările rezultate din munca din ultimul an a studenților Academiei de Dans și Performance CNDB.

Zece coregrafi – Jan Burkhardt (DE) și Sigal Zouk (ISR), Mădălina Dan, Simona Deaconescu, Farid Fairuz, Eduard Gabia, Andreea Novac, Manuel Pelmuș, Willy Prager (BG) și Vava Ștefănescu – au fost invitați de CNDB să revizite lucrări care i-au consacrat și care, la vremea lor, au scris istorie în dansul contemporan românesc.

Coregrafii au lucrat alături de studenții Academiei de Dans și Performance a CNDB pentru a readuce în scenă vechile lucrări, dar și pentru a propune altele noi. După un an de cursuri și ateliere, echipele formate au trecut printr-un proces intensiv de practică și prezentare de spectacol.

Bogdana Pascal documentează Dance me to the End of… într-o serie de 9 producții video

Întregul proces a fost documentat de Bogdana Pascal, artistă video și producătoare TVR. Din demersul ei au rezultat nouă producții video, câte una pentru fiecare dintre lucrările care compun Dance me to the End of…. Pe tot parcursul lunii noiembrie, CNDB va difuza aceste producții video prin live streaming pe Facebook.

Cele nouă producții video surprind Dance me to the End of… în esența sa: o revizitare a istoriei recente a dansului contemporan românesc, ca exercițiu în formarea noii generații de dansatori și performeri.

Prin interviuri cu artiștii, filmări de la repetiții și fragmente din cele nouă spectacole propuse, documentarele prezentate de CNDB pe pagina sa de Facebook invită la descoperirea eforturilor colective și personale care stau în spatele Dance me to the End of… , a noii generații de artiști care debutează în mijlocul unei pandemii și a rezultatelor muncii lor din ultimul an.

Un 2020 cu exerciții, distanțe și apropieri la Academia de Dans și Performance a CNDB

La CNDB, a reconstitui un spectacol nu înseamnă a-l restaura, ci a contesta și chestiona trecutul. Astfel, pentru producțiile revizitate în program, istoria s-a transformat într-o posibilă și perpetuă devenire, din deschidere pentru inovație și reînnoire. Pentru a multiplica perspectivele și a familiariza studenții și cu alte practici coregrafice, programul cuprinde producția unui nou film de dans, realizat de Jan Burkhardt și SIgal Zouk și două lucrări noi: Coreomaniacii de Simona Deaconescu și Less might be more, but sometimes less is nothing de Willy Prager (BG).

Dance me to the End of… sau 9 lucrări fără abordări exhaustive, istoricizante și fără dorința de a recupera fidel lucrările originale:

LESS MIGHT BE MORE, BUT SOMETIMES LESS IS JUST NOTHING

Concept și direcție artistică: Willy Prager

Coregrafia: Willy Prager în colaborare cu interpreții

Muzică: Emilian Gatsov-Elbi

Cu: Georgia Elza Măciuceanu, Cătălin Munteanu, Adrian Popița, Mădălina Răducanu, Claudiu Silvianu

Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în cadrul proiectului ReDANS – rezidențe pentru dansatori 2020

Coregraful de origine bulgară, Willy Prager, explorează procesele de transformare în contextul schimbărilor sociale, politice, economice și culturale apărute odată cu pandemia COVID-19, într-o lucrare inspirată de cultura disco din Spania anilor ‘70. Spectacolul chestionează consacratul principiu „less is more” și propune teza că uneori, mai puțin este mai degrabă nimic.

COREOMANIACII

Concept și coregrafie: Simona Deaconescu

Muzica: Vlaicu Golcea

Producție: Laura Trocan

Cu: Vera Cirlugea, Diana Maria Dragu, Laura Murariu, Nicolae-Robert Popa, Adrian Popița

Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în cadrul proiectului ReDANS – rezidențe pentru dansatori 2020

„Coreomaniacii” este un docufiction performativ, care urmărește cronologic evenimentele care au marcat Epidemia de Dans de la Strasbourg, din vara anului 1518. Spectacolul pune sub lupă felul în care ne uităm în prezent la dans, pornind de la amestecul de pseudoștiință, teologie și science-fiction medieval în care învățații vremii au consemnat istoria coreomaniei.

OUTCOME

Conceptul și coregrafia: Manuel Pelmuș

Asistent coregraf: Eduard Gabia

Cu: Filip Stoica

Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în cadrul proiectului Restituiri – performând efemerul.

Manuel Pelmuș lucrează alături de tânărul dansator Filip Stoica pentru o reinterpretare a lucrării care a avut premiera în 2001. Este prima lucrare în care autorul problematizează coregrafia din perspectivă personală, poziția corpului în societate, implicațiile sale artistice și politice, în contextul unei apropieri a artistului de noul dans european.

8 DAYS A WEEK

Conceptul și coregrafia: Eduard Gabia

Cu: Diana Dragu, Laura Murariu, Adrian Popița, Mădălina Răducanu, Filip Stoica

Co-producția: Asociația culturală Solitude Project, Centrul Național al Dansului București (CNDB).

Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în cadrul proiectului Arhive în mișcare al Asociației Solitude Project, realizat în parteneriat cu CNDB.

Un spectacol construit pe baza unei practici de mișcare ingenioasă, pe care Eduard Gabia a experimentat-o ludic el însuși înainte să elaboreze un întreg kit de instrumente pe care îl livrează dansatorilor. Lucrarea pornește de la conceptul de acțiune transformată în greșeală și explorează noua realitate care apare din suma mai multor greșeli.

DESPRE TINE (O VERSIUNE)

Concept / coregrafie: Vava Ștefănescu

Asistență coregrafie: Carmen Coțofană

Muzica: Sorin Romanescu

Cu: Diana Solomon, Cătălin Munteanu (foto live)

Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în cadrul proiectului Program intensiv de formare în dansul contemporan

Un solo coregrafic semnat de Vava Ștefănescu, cu premiera în 1997, acest spectacol este revizitat în 2020 alături de Diana Solomon și Cătălin Munteanu, studenți în programul academiei CNDB. Miza este explorarea a „ceea ce poate corpul să spună”, printr-o radicalizare a procesului de lucru, a exercițiului de cercetare și a esteticii generale a spectacolului.

STARS HIGH IN AMNESIA’S SKY (REACTIVĂRI)

Direcție artistică: Farid Fairuz

Asistent: Iulia Chindea, Mircea Ghinea

Cu: Smaranda Găbudeanu, Alina Lupeș, Amelia Motea, Claudiu Silvianu, Filip Stoica

Co-producția: Asociația culturală Solitude Project, Centrul Național al Dansului București (CNDB).

Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în cadrul proiectului Arhive în mișcare al Asociației Solitude Projec realizatt în parteneriat cu CNDB.

Actuala creație – „Stars High in Amnesia’s Sky (reactivări)” – are ca punct de plecare lucrarea cu același titlu din 2003, însă centrul atenției se mută pe contextul care a favorizat apariția sa. Lucrarea își propune să transmită spre noua generație de artiști fragmente de istorii rămase prezente doar în memoria participanților direcți, într-un exercițiu nu de reamintire, ci de rescriere a trecutului.

PRETEND WE MAKE YOU HAPPY (AGAIN)

Concept: Andreea Novac

Interpretare: Diana Dragu, Vera Cirlugea, Laura Murariu, Iulia Chindea, Mădălina Raducanu

Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în cadrul proiectului Program intensiv de formare în dansul contemporan

UN LOC ÎN TIMP / OMNIA

Concept și coregrafie: Jan Burkhardt și Sigal Zouk

Imagine și montaj: Mircea Topoleanu

Scenografie și light design: Theodor-Cristian Niculae

Compoziție muzicală: Thomas Wansing

Asistent producție: Adnana Cruceanu

Interpreți: Iulia Chindea, Smaranda Găbudeanu, Alina Lupeș, Amelia Motea, Diana Solomon, Filip Stoica

Producție CNDB

Filmat în viitoarea locație a CNDB, Un loc în timp/Omnia invită la o întâlnire cu spațiul Sălii Omnia – viitoarea locație a CNDB – prin toate fațetele sale: arhitecturală, politico-istorică, prin status quo-ul actual, prin corpurile contemporane ale dansatorilor, care, asemenea Sălii, stochează informație istorică. Filmul duce mai departe scenariul imaginat de arhitectul clădirii, cu speranța unui viitor utopic – toate dorințele și preconcepțiile noastre despre Sala Omnia, ca loc al oamenilor și al artei.

ILUZIONISTELE

Conceptul si coregrafia: Mădălina Dan

Costume: Paula Dunker

Asistență producție: Georgia Măciuceanu

Asistență costume și scenografie: Smaranda Găbudeanu

Cu: Alexandra Bălășoiu, Andreea Belu, Smaranda Găbudeanu, Georgia Măciuceanu, Laura Murariu, Virgina Negru

Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în cadrul proiectului Restituiri – performând efemerul.

„Iluzionistele” a avut premiera în 2009. În 2020, lucrarea revine pe scenă cu o nouă generație de performeri, o distribuție mixtă între studente ale Academiei CNDB și alte dansatoare din comunitatea de dans din România. Demersul artistic se referă la înțelegerea corpului (perceptiv, senzorial, afectiv, imaginativ, kinestezic) ca principal generator de creativitate, cel care „fabrică” lumi noi cu fiecare experiență, imagine, poveste.

