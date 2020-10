Adrian Streinu-Cercel îi dă replica lui Dan Bittman

Adrian Streinu-Cercel a reacţionat vehement după ce Dan Bittman, solistul trupei „Holograf”, a contestat puternic măsurile luate de autorităţi în criza cu noul coronavirus. Managerul Institutului „Matei Balş” a dat un răspuns referitor la situaţia medicilor din linia întâi, respectiv a corectitudinii testelor pentru depistarea COVID-19, informează Romaniatv.net.

Dan Bittman a avut o ieşire şocantă legată de situaţia actuală în România: „Să dea Dumnezeu să mor și eu de covid! Nu vreau să mai trăiesc în condiții degradante”.

Adrian Streinu-Cercel a intervenit în emisiune pentru a-i da un răspuns artistului.

„Oamenii ies toţi din ture, astfel încât unii încep să plângă în momentul în care ies din acele costume nenorocite ca de pinguini. Imaginaţi-vă ce înseamnă să stai şi să consulţi în acel costum. Este uşor să punem sub semnul întrebării absolut orice. Ce vreau să remarc este că ar trebui să ne unim în această problemă”, a spus Adrian Streinu-Cercel.

„Din punct de vedere tehnologic, Matei Balş a fost singurul institut din România care în februarie a putut să pună la dispoziţie pe platforme PCR modalitatea de determinare a acestui virus şi asta am făcut-o cu pregătiri cu mulţi ani în urmă. Încă din 2006 ne-am pregătit, am construit un laborator de genetică moleculară, adică am făcut lucruri, nu am stat să vină cineva din Guvern să ne spună ce să facem şi cum să facem. După care am început să replicăm acest sistem pe PCR în toată ţara, iar acum, da, se găseşte sub diferite platforme şi se pot face cu sutele de teste pe zi fără probleme. Să ştiţi că testele sunt corecte, au martori, adică martorul se compară cu proba şi spune chiar dacă este pozitiv sau negativ. Nu există niciun fel de dubiu. Problema apare, însă, la modalitatea în care se recoltează din nasul pacientului, ca să spun aşa. Dacă iei din vârful nasului, nu o să obţii mare lucru, dar dacă iei exact aşa cum scrie la carte, atunci testul este corect, cu maximă marjă de sensibilitate”, a mai precizat Adrian Streinu-Cercel.