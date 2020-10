Europarlamentarul Maria Grapini: “Pachetul de sprijin pentru angajarea tinerilor- o oportunitate pentru România!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a vorbit, la Radio Timișoara, despre pachetul de sprijin privind angajarea tinerilor, discutat recent în Parlamentul European. “Cred că acest pachet de sprijin pentru angajarea tinerilor ar fi extrem de potrivit pentru România pentru că știm că, la noi, șomajul în rândul tinerilor este mai mare iar tinerii până în 25 de ani își găsesc cu greu un loc de muncă ”, a punctat europarlamentarul Grapini.

“În Parlamentul European, am discutat un pachet de sprijin care are patru componente, pentru angajarea tinerilor. În primul rând, aș dori să mai explic, pentru publicul larg, ce reprezintă garanția pentru tineret. Comisia a propus consolidarea garanției pentru tineret – lansată în perioada de vârf a crizei locurilor de muncă, această propunere fiind încă din 2013- și s-au adus modificări și s-a făcut adecvarea la perioada fiecărui an. Practic, se oferă tinerilor, sub 25 de ani, oportunitatea de avea un loc de muncă de bună calitate, de a-și continua educația, de a intra în ucenicie și de a face un stagiu de patru luni, de la intrarea în șomaj sau din momentul în care nu mai urmează o formă de învățământ”, a menționat Maria Grapini.

“Cred că acest pachet de sprijin pentru angajarea tinerilor ar fi extrem de potrivit pentru România pentru că știm că, la noi, șomajul în rândul tinerilor este mai mare iar tinerii până în 25 de ani își găsesc cu greu un loc de muncă, în paralel. Concret, noua garanție pentru tineret se adresează tinerilor între 15 și 29 de ani. Așadar, s-a crescut vârsta, acest program fiind modificat la situația concretă a anului 2020. De asemenea, acest proiect vizează și grupurile vulnerabile, cum ar fi minoritățile sau tinerii cu dizabilități”, a completat europarlamentarul umanist.

În context, europarlamentarul Grapini a adăugat: “În acest pachet, în cei șapte ani de la lansarea sa, garanția pentru tineret a ajutat peste 24 de milioane de tineri, întrebarea fiind, însă, dacă și câți tineri are România în rândul acestor milioane de tineri. Abia atunci, vom vedea dacă Guvernul, autoritățile naționale, sunt eficiente, dacă din programele europene am putea avea, ca a șasea țară ca mărime din UE, a șasea parte din fondurile care se pun la dispoziția statelor membre. Solicit public să se prezinte aceste cifre și să se informeze corect cetățenii, mai ales că transparența este obligatorie pentru autoritățile unui stat membru al UE”.

“Eu sper ca următorul Parlament și următorul Guvern să se uite cu mai mare atenție la aceste programe europene pentru că România, în noul buget 2021-2027, va contribui cu o sumă mai mare decât în perioada 2014-2020 și, dacă contribuie cu o sumă mai mare, este firesc să și acceseze sume mai mari, indiferent că vorbim de garanția pentru tineret, de fondurile structurale pentru dezvoltarea regională, pentru politica agricolă comună, pentru eficientizare energetică, pentru transport”, a conchis Maria Grapini.