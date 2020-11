De 20 de ani, Tuborg Christmas Brew este singura bere din România cu gust special de sărbători care prevestește Crăciunul

Singura bere din România în ediție specială de Crăciun, Tuborg Christmas Brew aniversează 20 de ani de prezență locală. Tuborg continuă tradiția instituită în anul 2000 și dă tonul sărbătorilor de iarnă, incepând cu prima vineri a lunii noiembrie, rămânând la raft pe toată perioada acestora.

„Tuborg Christmas Brew este prin excelență o bere cu tradiție, care prin definiție se cere respectată în continuare. Este un produs unic pe piața locală, făcut după rețeta daneză pe care o respectăm cu rigurozitate de două decenii în România, si un design consacrat al etichetelor de pe sticlele și dozele ediție limitată. Suntem singura bere din Romănia cu o ediție limitată dedicată Crăciunului și vom marca momentul la fel ca în fiecare an prin plecarea simbolică a primelor camioane cu Tuborg Christmas Brew, însoțit de jingelul bine cunoscut deja (https://www.youtube.com/watch?v=RixU3tnXSZw&feature=youtu.be) de la fabrica noastră din București spre magazinele din toata țara. Preferat și mult așteptat de consumatori în perioada sărbătorilor, ne îndreptățește să avem sloganul „Al doilea motiv pentru care așteptăm Crăciunul”. – a declarat Paul Markovits, Vice-Președinte Marketing, URBB.

Tuborg Christmas Brew este o bere brun-roșcată ce se remarcă prin gustul special, produsă prin melanjul a trei tipuri de malț, cu aromă distinctă și conținut de alcool de 5,6%.

Rețeta aparține maestrului berar Per Krieger Larssen și a fost respectată cu strictețe in cele 4 decenii de cand a fost creata. Deși începută în Danemarca, tradiția ediției limitate Tuborg Christmas Brew a fost adoptată în lanț de mai multe țări din Europa, precum, Germania si Rusia. In Romania traditia a inceput in anul 2000.

Identitatea vizuală a ediției limitate Tuborg Christmas Brew asa cum o cunoastem astazi, a fost desavasita de Peter Wibroe, în urmă cu 35 de ani. Inițial proiectată pentru o carte poștală daneză cu mesaj de sărbători, imaginea albastră, cu fulgi mari de nea este afișată pe sticlele și dozele ediție limitată, cât și pentru caravanele ce livrează Tuborg Christmas Brew, până în prezent.

Tuborg Christmas Brew poate fi găsit în cadrul rețelelor de magazine partenere începând cu 6 noiembrie, pe toată perioada sărbătorilor de iarnă. Produsul este disponibil în variantele de ambalaj din sticlă de 0,33l și 0,75l, dar și la cutia de 0,5l prevăzută cu folia specială din aluminiu, dedicată protecției împotriva factorilor externi, soluție inovatoare aplicată de URBB pe toate cutiile de bere produse în România din portofoliul său.

Tuborg Christmas Brew va avea o vizibilitate specială la raft, iar consumatorii români vor putea alege și pachetele speciale de sărbătoare Tuborg Christmas Brew formate din 3 doze 0,5l + una cadou sau 5 sticle 0,33l + una cadou, pentru a împărți bucuria cu familia și prietenii. Berea se potrivește cu rețete tradiționale pentru Crăciun și se recomandă servirea ei la temperaturi aflate între 7 – 10 °C.

Despre URBB

URBB este unul dintre cei mai mari producători de bere de pe piaţa locală și singurul berar din București dezvoltat printr-o investiție Greenfield. URBB oferă consumatorilor produse de cea mai înaltă calitate, printr-un portofoliu format din mărci premium și superpremium, internaționale și românești, care include și o selecție variată de beri speciale. În prezent, portofoliul include: Tuborg, Tuborg Christmas Brew, Tuborg 0.0%, Carlsberg, Carlsberg 0.0%, Holsten, SKOL Original, SKOL Nepasteurizat, Guinness, Kilkenny, Weihenstephaner Hefe Weissbier, Weihenstephaner Vitus, Grimbergen Ambreé, Grimbergen Blanche, Kronenbourg 1664 Blanc, Angelo Poretti, Bucur – bere de bulevard, cidrul premium Somersby şi Granini pe piaţa băuturilor răcoritoare.