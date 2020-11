Europarlamentarul Maria Grapini, despre provocările din ultimii 30 de ani: “Cea mai grea perioadă a fost cea de ministru!”

Vicepreședintele Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorului, europarlamentarul Maria Grapini, a vorbit, în cadrul emisiunii „Investiți în România”, de la TVR Internațional, despre provocările pe care le-a întâmpinat, în ultimii 30 de ani, în calitatea sa de director al unei companii de stat, om de afaceri, președinte de patronat, deputat, ministru și, mai nou, europarlamentar.

În stilul cu care ne-a obișnuit, tranșant, europarlamentarul umanist a vorbit despre toate aceste etape importante din viața domniei sale dar și despre obstacolele pe care le-a întâmpinat.

„Au fost etape diferite. Eu am renunțat la funcția de director general, la o companie de stat, pentru că nu-mi convenea viteza de decizie. Aveam multe idei pe care doream să le pun în aplicare și, ca atare, am decis să merg în mediul privat. Și, chiar daca a fost foarte greu, am luat cinci miliarde și jumătate de lei, credit, în 1994, având doar o Dacie la mâna a doua și un apartament. A fost foarte greu însă, pentru mine, era motivant, știind că noaptea îmi gândesc și evaluez ideile și, a doua zi, le voi pune în aplicare, îmi creez singură echipa și pot face managementul resurselor umane. Lucruri foarte importante, pe care nu am putut să le fac ca ministru”, a precizat Maria Grapini, care a adăugat că legile, chiar și astăzi, sunt aberante, în sensul că un ministru nu poate să premieze sau sancționeze un om din minister pentru că nu are pârghiile necesare. Mai mult, susține europarlamentarul, o persoană incompetentă nu poate fi dată afară pentru că este funcționar public.

În context, Maria Grapini a menționat că perioada cea mai grea a fost când a deținut funcția de ministru, între 2012 și 2014. „Faptul că stai, pentru o reglementare, șase luni pentru că hârtiile trebuie să treacă și să fie semnate de persoane din mai multe ministere face ca sistemul să fie ineficient. De aceea pierdem foarte mult în economie. De altfel, când am plecat la Parlamentul European am lăsat scris premierului de atunci cum văd eu, din managementul privat, ce ar trebui să se schimbe”, a mai spus Maria Grapini.

Concret, europarlamentarul a opinat că, pe când era președinte de patronat, a propus să nu fie niciun funcționar public, nici în administrația locală și nici în cea centrală, până nu lucrează cel puțin cinci ani în economia privată, și înțelege, astfel, ce înseamnă viteza de decizie, riscul, responsabilitatea etc.

De asemenea, a subliniat că marea sa satisfacție a fost generată de faptul că a reușit să construiască un business curat, fără să fie conectată la „tuburile de oxigen” ale statului (n.r. – comenzi salvatoare de la stat !). „În cei 26 de ani, nu am avut niciun contract cu statul”, spune Maria Grapini, care și-a exprimat convingerea că, din păcate, România nu s-a îndreptat, după 1990, spre capitalismul adevărat.

“Sunt convinsă, însă, că din revoltă, oamenii care acumulează competențe în profesia lor, fie în mediul privat, fie în domeniul sanitar, fie în cel juridic, ar trebui să intre în instituțiile care reglementează și care guvernează. În caz contrar, acestea vor fi pline de aceiași oameni fără experiență”, a completat europarlamentarul umanist.

Decizia de a intra în politică a venit în 2012, adaugă Grapini, la „presiunile” colegilor săi din patronat. “Nu am candidat, în 2012, pe liste de partid ci uninominal și am reușit să câștig un loc de deputat într-un colegiu din Timișoara”, a punctat Maria Grapini.

Pasul următor, alegerea sa, ca europarlamentar, în 2014, a reprezentat un lucru firesc în contextul în care europarlamentarul umanist era decis să apere, de la Bruxelles și Strasbourg, interesele IMM-urilor din România și nu numai.

“IMM-urile sunt foarte aproape de sufletul meu și, astăzi, sunt vicepreședinte al Comisiei Piață Internă din PE. Vorbim de 25 de milioane de IMM-uri în Piața Internă și 100 de milioane de locuri de muncă”, a mai opinat Maria Grapini.

„Reglementăm foarte mult în domeniul IMM-urilor. Recent, tocmai am trecut un aviz prin Comisia al cărei vicepreședinte sunt, și anume, o nouă strategie pentru IMM-uri, în UE. Și vreau să subliniez că, din păcate, IMM-urile din Româna sunt dezavantajate din cauza reglementărilor naționale. Eu cred că autoritățile nu au informat, cu bună știință, că foarte multe competențe sunt la nivel național. La nivel european, avem acele regulamente obligatorii și directive, care se asimilează în legislația națională, și foarte multe recomandări. Și vreau să spun că multe dintre recomandările bune nu sunt luate de România. De altfel, la nivel național, doar 12 la sută dinte acestea au fost introduse!”, a mai precizat europarlamentarul.