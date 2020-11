Sebastian Burduja: PNL este singura forță politică ce are capacitatea să pună punct dominației PSD din Parlament!

Lupta împotriva „hidrei” PSD se anunță pe viață și pe moarte. Într-un cor de demagogie și populism cronic, mai-marii din Kiseleff continuă să atace, furibund, atât Guvernul Orban, cât și pe președintele Iohannis. După nouă luni de război nemilos cu o pandemie necruțătoare, în care, fără excepții, toate măsurile adoptate de guvernanți pentru reducerea efectelor pandemiei au fost boicotate de un Parlament absolut iresponsabil, românii au obligația să iasă, pe 6 decembrie, la vot. Un vot pentru eliberarea Parlamentului de către o gașcă politică toxică, un vot pentru modernizarea României, un vot pentru o țară demnă, cu instituții puternice, credibile, un vot pentru investiții și proiecte!

PNL București a aruncat în lupta electorală o echipă redutabilă, în frunte cu premierul Orban și ministru Finanțelor, Florin Cîțu. Firea vs. Orban. În aceste condiții, alegerea devine, pe 6 decembrie, extrem de simplă pentru bucureșteni.

Liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja, unul dintre cei mai implicați lideri liberali, și-a exprimat convingerea nu numai că echipa PNL București este „cea mai bună echipa pentru Parlament”, dar și că PNL va câștiga alegerile parlamentare și va avea, astfel, capacitatea de a forma o majoritate parlamentară care să țină PSD pe tușă cel puțin 8 ani!

„Mândru să fiu parte din cea mai bună echipă pentru Parlament – echipa PNL Bucuresti.

Am lansat, joi, sediul oficial de campanie pentru alegerile parlamentare, în fostul sediu de campanie al lui Nicușor Dan.

Un loc simbolic, ce întărește parteneriatul nostru pentru București.

Subscriu 100% cuvintelor președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban: „Mai avem un mic pas. Din păcate, de un an de zile, aproape tot ce vrea sa facă bun guvernul este sabotat, întârziat, modificat, denaturat de o majoritate PSD din Parlament care își bate joc de România și care reprezintă cel mai mare inamic al României.

Partidul Național Liberal este singura forță politică ce are capacitatea să pună punct acestei dominații a PSD din Parlament, este singura forță politică ce are capacitatea să învingă PSD, așa cum am demonstrat la europarlamentare, la prezidențiale și la locale.

Noi suntem cei care avem capacitatea să formăm o majoritate parlamentară care să țină PSD pe tușă cel puțin 8 ani, o majoritate responsabilă care să aibă capacitatea să pună în practică un program de guvernare care să ducă România pe locul pe care îl merită: o țară europeană dezvoltată în care oamenii trăiesc mai bine, în care au locuri de muncă, în care pot să investească, în care pot să își dezvolte carierele și în care pot să reușească în viață”.

Pentru această Românie suntem zi și noapte pe baricade. Și pentru VIS: o țară din care nimeni să nu mai plece și în care toți cei plecați să se întoarcă. Înainte, împreună!”, a precizat pe pagina de Facebook, vicepreședintele PNL, Sebastian Burduja.