România-Danemarca, partida care îi poate duce pe „tricolorii mici” la Euro 2021

O victorie i-ar califica pe „tricolori” pentru a doua oară consecutiv la un turneu final, după participarea de vis din Italia şi San Marino în 2019. România s-ar califica de pe locul 2 dacă va trece de Danemarca (deja calificată), iar în cazul unui egal va depinde de jocul rezultatelor, în condiţiile în care o înfrângere înseamnă ratarea calificării la Euro 2021, informează FRF.

”E un meci de calificare, l-aș compara tot cu un Danemarca – România, din 2003. L-am jucat la Copenhaga atunci, din păcate s-a terminat 2-2, am luat ultimul gol în ultimele secunde și am pierdut calificarea. Sper să obținem calificarea la Campionatul European. M-am concentrat foarte mult pe jocul echipei noastre. Știm adversarii, sunt puternici. Trebuie să jucăm aproape perfect. Nu am pregătit niciun discurs, nu o fac niciodată, sunt vorbe care-mi vin pe moment”, a declarat Adrian Mutu, confrom Digi Sport, la conferința de presă de dinaintea partidei ROMANIA DANEMARCA.

Cu 3 puncte obținute în fața danezilor, selecționata lui Adrian Mutu ar fi una dintre cele mai bune 5 echipe clasate pe locul 2 în cele 9 grupe, lucru care asigură prezența la turneul final de anul viitor.