Cele mai frumoase si haioase mesaje de Sfantul Nicolae in timpul pandemiei de COVID-19!

Mesaje de Sfantul Nicolae 2020. Felicitări, urări, SMS-uri și mesaje pe care le poţi transmite de Moş Nicolae celor care îşi serbează onomastica. Texte cu mesaje de Moș Nicolae haioase și amuzante.

Creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, în fiecare an, în data de 6 decembrie. De origine greceasca (Nikolaos), numele este format din doua cuvinte: nike, „victorie” (de la nikao, „a invinge”), si laos, „popor”, putându-se tălmaci prin „obștească biruință”.

Sper ca Moș Nicolae sa-ti umple ghetuțele cu tot ceea ce ti-ai dorit!

La Mulți Ani cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae!

Ho, ho, ho! Nu știu ce cadouri iți va aduce Moș Nicolae, dar eu iți trimit o mulțime de îmbrățișări si gânduri călduroase!

Cu ocazia Sântului Nicolae va doresc sa aveți parte de un Moș Nicolae generos si momente pline de bucurie cu cei dragi!

Bucuria lumii toata, zi de zi-n ușa sa-ti bata, bunul Moș Nicolae sa-ti dea, tot ce iți dorești si ai vrea!

Iți doresc ca de Sfântul Nicolae sa ti se împlinească o parte din vise, celelalte sa ti le împlinească Moș Crăciun!

Abia aștept sa vina Moș Nicolae, vreau sa îmi aducă foarte multe cadouri. Sa nu ne aducă nuielușe ca am fost cuminți tot anul… te iubesc Moș Nicolae!

Crede in ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie in sufletul tău încă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te ca este același care are grija sa vina la tine de fiecare data. La mulți ani!

Cizmulițe lustruite li așteaptă la fereastra! Haide, fugi si ii deschide, vine bucuria noastră!

Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales… multa dragoste!Mesaje de

Ziua de 6 Decembrie sa aducă tuturor romanilor multa sănătate si fericire si ca spiritul acestei zile sfinte sa nu fie uitat.

Începând cu 6 decembrie, in perioada sărbătorilor de iarna oamenii sunt mai buni, mai frumoși, mai înțelepți si fac gesturi minunate fata de toți cei dragi. Fie ca aceasta perioada sa iți aducă si ție multe zâmbete frumoase de la oamenii din jurul tău si sa poți împărtăși tot ce ai tu mai bun cu ei.

Înnoiește-ti sufletul tău bun, așa cum li știu eu si trăiește câteva momente de fericire si mulțumire, si uita-te in ghetuțe! Ai sa găsești un gând bun de la mine. Te sărut!

Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales… multa dragoste!

Un trandafir o floare si-o raza de soare sa-ti lumineze inima in aceasta zi deosebita. LA MULȚI ANI!

De Sfântul Nicolae va doresc sa aveți parte de cizmulițe pline de cadouri si cu lipici la fericire.

Fie ca celor care nu ați fost cuminți sa aveți norocul ca Moș Nicolae sa va umple ghetuțele cu nuielușe, dar din ciocolata.

Cu ocazia Sfântului Nicolae va doresc sa aveți parte de un Moș Nicolae generos si momente pline de bucurie cu cei dragi.

Cu ocazia sfanțului Nicolae iți doresc multa sănătate, fericire si nu in ultimul rând multa bucurie in viată! Sa fii iubit si sa ai parte numai de lucruri frumoase!

De Sf. Nicolae, fie ca cei dragi sa te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seara magica, iar fericirea sa te ia in brațele ei in acest moment special!

In aceasta sfântă zi, iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor si fie ca Sfântul Nicolae sa te călăuzească mereu in viată. LA MULȚI ANI!