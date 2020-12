Mălina Petra a dat ATV-ul pe cursele de off road!

Mălina Petra, una dintre puținele fete copilot din România, la off road, clasa Extrem, a concurat 12 ani în Campionatul de ATV-uri, până să își descopere noua pasiune.

Lucrează în publicitate, este o fire liniștită, iar când urcă în mașina de off-road e cea mai fericită. Mălina Petra a prins gustul motor sportului în urmă cu 3 ani, când a participat pentru prima dată la o cursă de off road. De atunci, a trecut prin toate cele 6 clase ale acestui sport, iar acum este copilot la clasa Extrem, cea mai dificilă și plină de adrenalină dintre clase.

La concursuri, Mălina stă în dreapta unuia dintre cei mai buni piloți în domeniu, Viorel Popa.

„Cred că are mult mai multă încredere în mine de cât am eu. Mi se pare extraordinar ca un bărbat cu atât de multă experiență, pilot în off-road, să îi acorde o șansă unui începător” – Mălina Petra, copilot în cursele de off road, Clasa Extrem.

Înainte să concureze în etapele de off-road, Mălina nu a stat degeaba. Doisprezece ani a mers în curse de off road cu ATV-urile.

Fiica ei nu e de acord cu ceea ce face

Prietenele nu îi înțeleg pasiunea pentru cursele nebune prin pădure în care ajunge acasă plină de noroi, iar înaintea fiecărei etape, fiica ei de 17 ani, îi adresează aceeași întrebare.

„Fiica mea, doar se uită așa ironic, „iar te duci?” Da, iar mă duc, „să vii acasă”, vin, vin”- Mălina Petra, copilot în cursele de off road, Clasa Extrem.

În trei ani, de când s-a apucat de acest sport, Mălina povestește că s-a confruntat și cu situații mai puțin plăcute, dar le-a făcut față cu brio.

„ Sunt momente când alunecam și vedeam efectiv mâinile cum îmi rămân în noroi. Mi s-a întâmplat să alunec sub mașină, când mă dădeam jos pe o pantă cu o înclinație foarte mare” – Mălina Petra, copilot în cursele de off road, Clasa Extrem.

Și pentru a face față curselor care uneori țin și 7 ore, Mălina se pregătește foarte bine și fizic.

” După prima cursă la Clasa Extrem, mi-am dat seama că nu sunt deloc antrenată, adică mușchii mei voiau să cedeze, voiau să se desprindă și să plece acasă, să mă lase acolo.” Mălina Petra, copilot în cursele de off road, Clasa Extrem.

Off-road-ul, un sport cu 6 clase

Off road-ul este o ramură sportivă a Federației Române de Automobilism Sportiv care cuprinde 6 clase: Standard A (cu mașini ale căror motoare au capacitatea de 2000 CC), Standard B ( mașini ale căror motoare au peste 2000 CC), Challenge (cu mașini standard cu multe modificări, care cuprind printre altele roți mai mari și modificări ale caroseriei), Open (mașini cu sașiu tubular), Open CSV și Extrem, din care fac parte mașinile care nu au limite la modificări. Off road-ul are un Campionat Național de Trophy și evenimente restricționate ( Cupe off road). Campionatul Național de off road cuprinde 7 etape, dar în acest sezon au fost doar 4 din cauza pandemiei de Coronavirus. Ultima etapă din acest an a avut loc la Sighișoara, la finalul lunii noiembrie.