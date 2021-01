Rareș Bogdan își impune punctul de vedere: Laurențiu Cazan va fi retras de la conducerea Jandarmeriei Prahova!

Dacian Cioloş anunţă că Laurenţiu Cazan va fi retras de la conducerea IJJ Prahova, după discuţii în coaliţie.

Laurenţiu Cazan nu a rezistat prea mult la IJJ Prahova după criticile aduse de Rareş Bogdan. „Am avut o discuţie cu domnul Bode, pentru că a apărut şi în spaţiul public, şi colegi din USR PLUS au ridicat întrebări. Am avut o discuţie cu domnul Bode şi am fost de acord amândoi că în urma a ceea ce s-a întâmplat de 10 august domnul Cazan nu ar mai trebui să aibă responsabilităţi la comandă operativă, pentru că modul în care s-a acţionat atunci ridică probleme chiar şi de etică profesională”, a declarat, pentru MEDIAFAX, copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş.

MAI a precizat că Laurenţiu Cazan, coordonatorul intervenţiei jandarmilor la mitingul din 10 august, a fost numit la conducerea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova „pentru a asigura continuitatea”.

„Privind împuternicirea locotenent-colonelului Laurenţiu Cazan la IJJ Prahova, facem următoarele precizări: Decizia a fost luată pentru a asigura continuitatea conducerii acestei unităţi, ca urmare a trecerii în rezervă a fostului comandant, în baza art. 85, alin 1, lit.b din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare”, menţiona MAI.

Europarlamentarul Rares Bogdan a criticat dur numirea lui Laurentiu Cazan, ofiterul care a coordonat interventia brutala a jandarmilor la protestul din Piata Victoriei, din 10 august, in functia de inspector sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova (IJJ Prahova).

Politicianul spune ca aceasta promovare s-a produs pe fondul unui vid creat la nivelul MAI, ca urmare a schimbarii ministrului de Interne. Marcel Vela a fost inlocuit la sefia ministerului cu Lucian Bode.

„Structurile defecte ale MAI, care nu au inteles ca trebuie sa fie in slujba cetateanului si nu a unor grupuri de interese au a unor persoane care au coordonat opresiunea ingrozitoare impotriva oamenilor cinstiti, corecti, care au iesit pentru a stopa abuzurile din Romania pe 10 august, au profitat de acest vid, intre plecarea unui ministru si venirea unui alt ministru si au incecat sa faca o chestiune extrem de grava. Este un atentat la tot ce inseamna o Romania democrata si Europeana”, a spus Rares Bogdan, la postul B1 TV.