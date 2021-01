Titi „Prosop” antrenează cu 4 bypass-uri!

Antrenorul care l-a descoperit pe pugilistul Leonard Doroftei are o poveste desprinsă din filme. În urmă cu 7 ani a făcut infarct după un meci în Rusia, iar medicii nu îi mai dădeau nicio șansă! Acum, el are grijă de 20 de copii, cărora le asigură casa, masa și îi duce la școală, scoate campioni și nu a renunțat la gestul care l-a făcut celebru: în timpul meciurilor, mușcă din prosop!

În 2013, Titi Tudor, celebrul antrenor care l-a descoperit pe Leonard Doroftei, s-a născut pentru a doua oară! Aflat în Rusia, la Campionatul European pentru Juniori, a făcut infarct, iar medicii nu i-au mai dat nici o șansă de supraviețuire.

”În semifinalele competiției am fost furat rău de tot cu Jitaru. Și, în momentul în care m-au dat învins, m-a luat o căldură…Am ieșit afară, m-am așezat și m-a văzut un antrenor, prieten bun de-al meu, rus, și a chemat salvarea. Am fost stabilizat în Rusia. Am stat acolo 72 de ore, au vrut să mă opereze și într-un interviu le-am zis rușilor că nu rămân la ei, că dacă „m-ați furat la meci, îmi furați și inima și ajung în România fără ea” – Titi Tudor, antrenor emerit de box.

Ajuns în România, Titi „Prosop” povestește cum a vrut să fugă de la Floreasca!

„Mi-a fost frică decât să mor pe patul de operație, mai bine acasă. Am dat peste doctorul Brădișteanu, care are și dânsul 3 bypass-uri, mi-a spus „matale o să ai 4, o să fiu invidios, s-a descheiat la halat și uite, nea Titi” – Titi Tudor, antrenor emerit de box.

De unde a pornit povestea ”prosopului”

Deși operat pe cord, antrenorul trăiește toate meciurile elevilor săi cu aceeași intensitate ca în tinerețe și nu a renunțat la gestul care l-a făcut celebru!

„Obiceiul de a mușca din prosop l-am luat la meciurile lui Doroftei. Dacă zbieram și arbitrul îmi atrăgea atenția, îi scădea punctaj copilului și atunci am luat prosopul, am tras de el ” – Titi Tudor, antrenor emerit de box.

Are grijă de 20 de copii

Fostul antrenor al lui Doroftei a rămas un om cu o inimă mare! La Ploiești, e tată pentru de 20 de copii!

”Numărul copiilor care vin la mine la sală sunt în jur de 50 și ceva, dar stau în cantonament. Am grijă cam de 20 de copii, le dau mâncare, cazare, școala este pe primul loc pentru mine.” – Titi Tudor, antrenor emerit de box.

„Maestrul mă ajută cu orice, e alături de noi, de toată echipa. Este ca un tată pentru tot clubul, își d,ă toate puterile ca să facă orice pentru noi” – Marian Ghinoiu, campion național la categoria 49 kg.

În Pandemie i-a fost cel mai greu

În perioada Stării de Urgență, antrenorului emerit i-a fost cel mai greu.

“Sălile era închise, nu știam cum să fac să ies din casă, îmi făceam declarații peste declarații, boxul e viața mea. I-am antrenat pe copii online” – Titi Tudor, antrenor emerit de box.

Marele antrenor are și un sprijin de nădejde, pe soția sa, care îi stă alături de 40 de ani și care se implică 100% în creșterea și educația copiilor de la sală.

”Este al doilea doctor, ea le face medicamentația, ea le face meniul, are grija de ei să îi facă oameni. Nu știu ce aș fi făcut fără ea” – Titi Tudor, antrenor emerit de box.

Campion național dus de bunică la sală

Marian Ghinoiu, campion național de la categoria 49kg are 17 ani și e crescut de către Titi Tudor de la 12 ani. Puștiul provine dintr-o familie cu 8 frați, iar cea care l-a dus la box a fost chiar bunica lui.

“De 4 ani fac box, unul dintre frații mei practica acest sport și am mers și eu la sală să văd cum e. Bunica m-a dus și mi-a plăcut! Mă bucur mult pentru titlul de campion național, munca mea nu e în zadar. Mă bucur că l-am făcut pe Maestru fericit. Face orice pentru noi, ne antrenează și ne trimite în fiecare zi la școală. Nu există să nu facem școală!” – Marian Ghinoiu, campion național la categoria 49kg.