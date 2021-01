Maria Grapini, revoltată de lipsa de transparență a împrumuturilor făcute de guvernanți: „Într-un an de zile România a fost îndatorată cât în zece!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a vorbit, la Radio Timișoara, despre efectele crizei pandemice de la nivel global nu numai la nivel european, dar și la nivelul fiecărui stat membru. Potrivit europarlamentarului Grapini, această situație a condus la de creșterea datoriilor guvernamentale și adâncirea deficitelor bugetare în toate statele UE. Din păcate, a adăugat Maria Grapini, țara noastră deține recordul negativ la creșterea datoriilor guvernamentale, mai mult deficitul bugetar al României fiind dublu față de anul 2019.

“Greșeala mare a Guvernului liberal, în ultimul an de zile, și acum cea a guvernului de coaliție este că aceste împrumuturi foarte mari, care într-un an de zile au îndatorat România cât în zece, au fost lipsite de orice transparență și asta ridică serioase semne de întrebare”, a punctat europarlamentarul.

“Criza pandemică de la nivel global, pe care am traversat-o în anul 2020, a avut efecte nu numai la nivel european, dar și la nivelul fiecărui stat membru. Aș vrea să subliniez câteva dintre efectele crizei pandemice, în toate statele membre ale UE, și mă voi referi, în special, la România. În primul rând, vorbim de creșterea datoriilor guvernamentale și adâncirea deficitelor bugetare. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că toate statele membre, pentru a proteja lucrătorii, cetățenii, au avut libertatea, prin deciziile pe care noi le-am luat la nivelul UE, de creștere a deficitelor bugetare pentru că, reamintesc, într-o situație normală, condiția pusă de UE era ca un deficit bugetar să nu depășească trei la sută. Decizia luată de cele trei instituții, Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană, a fost ca statele membre să fie dezlegate de această obligație și să poată crește deficitele bugetare. În context, evident că toate statele membre și-au crescut deficitele și, dacă privim la România, vedem că deficitul țării noastre este dublu față de anul 2019”, a precizat Maria Grapini.

Potrivit europarlamentarului, ar fi fost indicat ca aceste deficite să fi adus și o sustenabilitate a economiei, investiții, „și să fi ajutat, dacă nu la crearea de locuri noi de muncă, măcar la menținerea celor vechi, pentru că știm că, în România, a crescut numărul de șomeri”.

În opinia Mariei Grapini, alt efect al crizei pandemice a fost creșterea datoriilor guvernamentale.

“De data aceasta, din păcate, România deține recordul negativ la creșterea datoriilor guvernamentale din împrumuturi. Așa cum am mai spus, din perspectiva unui europarlamentar care privește ce fac toate cele 27 de state membre, datoriile au fost angajate, pe de o parte, cu o dobânda mare, iar pe de altă parte, au fost angajate netransparent, ceea ce a condus la o lipsă acută de încredere a cetățenilor, a mediului privat, în Guvern. Dacă datoria este făcută în condiții bune, cu justificare corectă și, mai ales, cu o folosire eficientă, nu ai niciun motiv să nu iei aceste decizii în mod transparent. Greșeala mare a Guvernului liberal, în ultimul an de zile, și acum cea a guvernului de coaliție este că aceste împrumuturi foarte mari, care într-un an de zile au îndatorat România cât în zece, au fost lipsite de orice transparență și asta ridică serioase semne de întrebare”, a mai spus europarlamentarul Grapini.

“Evident că, în anul 2021, trebuie să apară efectul de contracarare al urmărilor acestor împrumuturi. Asta înseamnă că banii care au fost împrumutați trebuie să atragă niște efecte pozitive, trebuie să aducă o creștere economică, trebuie să aducă bani la buget, trebuie să creeze locuri de muncă, trebuie să existe investiții majore. Așadar, urmează un an foarte greu din punctul de vedere al măsurilor guvernamentale și al găsirii soluțiilor de contracarare a efectelor crizei sanitate și economice”, a conchis europarlamentarul umanist.