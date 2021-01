FREE NOW, cifre record în 2020 în ciuda pandemiei. Peste un milion de clienți și opt milioane de curse, în România!

FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, anunță atingerea unor cifre record în 2020. Cursele generate de companie în toate țările în care operează au echivalat ca distanță cu ocolul Pământului de 6.000 de ori. 15 noi metropole europene au fost integrate în platformă și beneficiază acum de o soluție integrată și modernă de transport.

În România, peste 1 milion de pasageri au călătorit cu FREE NOW. Aplicația este singura care integrează serviciile de taxi și ridesharing, oferind clienților cele mai bune opțiuni de transport în cele mai mari 9 orașe. Aplicația s-a dezvoltat și extins continuu în primul an de prezență locală, în ciuda efectelor pandemiei de Covid-19 asupra pieței de transport. Lansat inițial în București la finalul anului 2019, serviciul FREE NOW este astăzi disponibil și în alte opt orașe din țară – Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu, Oradea, Timișoara și Târgu Mureș.

La nivel european, FREE NOW este unul dintre liderii pieței de servicii de mobilitate. În total, cursele FREE NOW au parcurs o distanță de 231 de milioane de kilometri pe continent, echivalentul unui zbor tur-retur către Marte sau al înconjurului Pământului de 6.000 de ori. La ore de vârf, FREE NOW a înregistrat în medie peste 700.000 de cereri zilnic.

„Este remarcabil și impresionant să vedem că milioane de clienți utilizează în mod constant serviciile noastre. Și ne bucură că am extins oferta de mobilitate în 2020 integrând în platformă servicii de taxi, ridesharing și micro mobilitate în majoritatea țărilor în care activăm. Reacția utilizatorilor este entuziasmată chiar și în aceste vremuri dificile în care distanțarea reprezintă un element cheie pentru sănătatea tuturor”, a declarat Marc Berg, CEO FREE NOW.