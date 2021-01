Gabriela Firea, revoltată: „Nicușor Dan nu este preocupat de problemele majore ale bucureștenilor, ci să-mi plătească polițe politice”

Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, il acuză pe succesorul ei, Nicușor Dan, că nu este preocupat de problemele majore ale bucureștenilor, ci de a-i plăti polițe politice. Reacția fostului edil vine după ce Dan a anunțat că Primăria Generală a renunțat la procesele intentate în vremea administrației Firea împotriva unor jurnaliști, publicații și chiar persoane, informează Realitatea Plus.

„Plangerile formulate de Directia juridica a Primariei Capitalei in mandatul meu se refera la restabilirea adevarului privind actiunile institutiei primarului general, a directorilor, functionarilor publici. Ne-am indreptat impotriva celor care au lansat informatii false despre Primaria Capitalei. Am dorit ca in instanta sa fie aparata activitatea noastra care a fost in conformitate cu spiritul si litera legii”, a explicat fostul edil de ce a intentat anumite procese.