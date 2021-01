Gigi Becali, despre culisele transferului lui Dennis Man la Parma

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, miercuri, că atacantul Dennis Man va pleca la Parma pe 13 milioane de euro.

Transferul anului s-a realizat, tun financiar dat de Gigui Becali. Vânzarea lui Dennis Man (22 de ani), cedat la Parma pentru 13 milioane de euro, l-a entuziasmat pe patronul celor de la FCSB.

„E exclusiv munca lui Giovani (n.r. – Becali). Ana Maria Prodan primeşte şi ea bani, stând la plajă, la Miami. I-am zis stai acasă şi iei o sută de mii, nu-ţi convine să iei o sută de mii stând acasă, la plajă, la Miami?>. Nu pot să spun tot. Ieri, era vorba de 15, nu? Era 13 plus două. Şi acum e vorba de 13 milioane, deci am scăzut eu două milioane şi Man a plecat pe 13 milioane şi e posibil să joace, duminică, la Parma. Nu pot să spun mai mult, că am convenit cu patronul lor să fie confidenţial. Că-i stricăm omului după aia ploile. Puteţi să citiţi printre rânduri. Man va avea un salariu de un milion, un milion şi o sută de mii pe an. Va semna pe patru ani şi jumătate, am înţeles.

La ora asta, toate ofertele sunt oficiale, semnate de ei, tot ce am stabilit cu patronul lor, astăzi, la prânz, totul s-a pus pe hârtie, nu au schimbat nimic. Trebuie să semneze Man. UTA ia 11 la sută din sumă. Aveau 15 la sută şi am mai cumpărat eu doi şi pe urmă doi. Voiam să cumpăr tot, dar ei nu au vrut. Sunt mulţumit. Ca să primeşti 13 milioane de euro în pandemie pe un jucător din România… Nu am crezut că ajung la aşa puţin, dar nu am avut ce face, că e pandemia. Eu credeam că luăm pe Man 40-50 de milioane. Când i-am schimbat contractul, i-am trecut în loc de clauză 100 de milioane, 30.

I-am scăzut clar. Dar 13 milioane sunt 13 milioane. Nu-l dădeam, dar mi-e teamă să nu se închidă graniţele în Europa şi nu mai jucăm cupele europene, nimic. Şi după aia ce facem? Am dat pe el 250.000, mai dăm un milion trei sute de mii la UTA, în total, cu salarii, să zice două milioane, deci 11 milioane e câştig. Am exagerat eu probabil, puţin. Octavian Popescu e mai tare ca Man şi Coman, la ora asta. E jucător de geniu, e fenomen. Joacă îngerii pentru el, nu se va mişca fără 100 de milioane. Coman nu are oferte, nu are rost să vorbim acum.