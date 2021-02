Liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja, revoltat de comportamentul primarului Clotilde Armand: „Nu credeam ca astfel de manifestări sunt posibile în anul 2021!”

Liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja, s-a declarat siderat de comportamentul actualului primar al Sectorului 1, Clotilde Armand. „Spre deosebire de PSD, noi vrem transparență – totala. Iar cetățenii trebuie sa stie adevarul si sa judece singuri”, a precizat Burduja, care, în context, a opinat că „nu credea ca astfel de manifestări sunt posibile în anul 2021, de la un primar care a câștigat alegerile într-un parteneriat”.

Reacția liderului liberalilor din sectorul 1 spune, până la urmă, totul despre primarul Clotilde Armand. Și despre modul în care aceasta înțelege să-și respecte partenerii din Consiliul Local, legalitatea și cetățenii din sector. Din păcate, Clotilde Armand continuă să recidiveze…

„Sunt pur si simplu siderat. Nu am crezut ca putem trai asemenea momente in România anului 2021. Pentru cei care reproșează ca “spălam rufe in public”, va spun atat: acestea sunt chestiuni de interes PUBLIC. Spre deosebire de PSD, noi vrem transparență – totala. Iar cetățenii trebuie sa stie adevarul si sa judece singuri.

În ședința de Consiliu Local “de îndata” de la sectorul 1 (convocată de urgenta fara sa existe nicio urgenta), inca in desfășurare, la punctul despre situația școlilor in prag de redeschidere, adăugat pe ordinea de zi la propunerea consilierilor PNL (asta ar fi fost singura urgenta reala!), primarul Armand a iesit din sală. Ca sa scrie o postare pe Facebook. Stiti cum a raspuns celor 10 intrebari legitime pe care PNL i le-a adresat public? Exact cum v-am scris de acum doua ore: ca “USL trăiește la sectorul 1”. Zero argumente, zero răspunsuri. Atât de mult ii pasa de școlile din sector ca a hotărât sa iasă din sala si sa arunce cu neadevăruri pe Facebook. La fel a făcut si la ședinta de joi.

Dar asta nu e tot. A mai făcut ceva. A dat buzna in biroul viceprimarului PNL, aflat in ședinta de Consiliu, ca sa anunte consilierii acestuia ca da afara din primărie viceprimarul PNL si staff-ul ei. Vor fi mutați în altă clădire si au la dispoziție…seara aceasta sa se mute.

De ce asemenea gesturi? Pentru ca viceprimarul PNL, impreuna cu colegii liberali, a îndrăznit să nu fie de acord cu fiecare punct de pe ordinea de zi (de altfel, PNL a votat pentru la punctul legat de spitale si a avut permanent o abordare constructiva si decenta). Pacatul este ca echipa PNL a avut “tupeul” sa puna întrebări dificile si sa ridice probleme delicate despre proiectele de pe ordinea de zi. Si despre halucinantele întâmplări de la ADP, dezvăluite de presă in cursul zilei de azi. Dupa ce a revenit in ședinta de consiliu, explicația primarului Armand a fost aceasta: „v-am facut o concesie cu acel birou, dar mi-am dat seama ca nu apreciati această concesie”. Judecati dumneavoastră.

Nu credeam ca astfel de manifestări sunt posibile în anul 2021, de la un primar care a câștigat alegerile într-un parteneriat. Eram convins că pedepsele pentru nesupunere sunt doar file de istorie din vremuri de tristă amintire…

O zi tristă pentru comunitatea noastra, pentru administrația locală din sectorul 1 si pentru democrația României. Țara asta merita mult mai mult.

PS In context, va rog sa citiți acest articol. Este incredibil ca astfel de lucruri s-au petrecut in primăria sectorului 1. Doamna primar nu a raspuns la niciuna dintre dovezile prezentate, a schimbat de fiecare data subiectul: https://www.gandul.ro/…/exclusiv-camarila-lui-clotide…”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja.