Medicul Adina Alberts, petiție publică pentru susținerea Ivermectinei

Adina Alberts a lansat în spaţiul public o petiţie prin care propune ca Ivermectina să fie introdusă şi în România, astfel încât oamenii să aibă acces rapid la acest medicament, informează Romaniatv.net.

Medicul estetician a declarat pe pagina personalî de Facebook spune că studiile încheiate până în acest moment arată rezultate îmbucurătoare vizavi de eficiența acestui medicament în lupta cu COVID.

”Nu avem niciun motiv să denigrăm Ivermectina. Cercetătorii care au descoperit această substanță, au fost laureați cu Premiul Nobel în 2015 pentru descoperirea unui medicament excepțional DE UZ UMAN. “Nu s-ar fi deranjat nimeni” să ofere un astfel de premiu pentru un medicament veterinar!

Studiile încheiate până în acest moment arată rezultate îmbucurătoare vizavi de eficiența acestui medicament în lupta cu Covid. Atât în prevenție cât mai ales în tratamentul infecției COVID. Este considerată substanța “salvatoare de vieți”!

De două săptămâni se discută intens, în spațiul public, despre această substanță. S-au prezentat nenumărate argumente pro Ivermectină. Este practic lipsită de reacții adverse. Studiile arată că inactivează virusul în 48 de ore…

Între timp, aproape 1000 de români au murit în aceste ultime două săptămâni, datorită acestei infecții. Oameni a căror viață ar fi putut fi salvată! Cine este răspunzător pentru aceste vieți pierdute?!

Asta se numește CRIMĂ!

Semnați petiția!

”50 milioane de oameni se tratează anual cu Ivermectină. Este utilizată, studiată și folosită de peste 25 de ani… La sute de mii de pacienți (umani) tratați cu Ivermectină până acum, nu credeți că cel puțin dpdv al siguranței administrării, adică al reacțiilor adverse, acest medicament este MULT MAI BINE STUDIAT decât vaccinurile ARN m anticovid actuale?!?

IVERMECTINA cancerigen?!? Nimic mai fals. Ba este exact invers. “Researchers in Japan and the United States have found that ivermectin, a drug used to kill parasites, suppresses tumour development in epithelial ovarian cancer.” {Cercetători din Japonia și SUA au descoperit că ivermectina, un medicament utilizat pt a distruge paraziții, inhibă dezvoltarea tumorală în carcinomul epitelial ovarian}.

IVERMECTINA produce orbire?!? Este o tâmpenie…. Sunt zeci de medicamente care produc afecțiuni ale vederii, ce pot da în final cecitate, și zac liniștite în rafturile farmaciilor umane, avizate fiind de ANMDM precum și de forurile similare internaționale.

Nu avem niciun motiv să denigrăm această substanță. Studiile încheiate până în acest moment arată rezultate îmbucurătoare vizavi de eficiența Ivermectinei în lupta cu Covid. Sute de alte astfel de studii sunt în derulare în prezent.

Ivermectina a fost deja introdusă în mai multe state ale lumii, și în câteva din Europa, în studiile clinice din spitale. În Franța și în Olanda ivermectina se găseste în farmaciile umane și se elibereaza pe bază de rețetă. Dorim ca Ivermectina să fie introdusă și în spitalele din România, în studii clinice la pacienții COVID, în cel mai scurt timp posibil, având în vedere multiplele studii ale unor medici și cercetători renumiți, care arată că acest medicament este „salvator de vieți”. Dorim ca Ivermectina, comprimate de 3mg, să se găsească și în farmaciile umane din România, pe bază de rețetă eliberată de medici.