Traian Băsescu deființează bugetul propus de Guvernul Cîțu: „Cîțu, ori e prim ministru, ori e glugă de coceni?”

Fostul preşedinte al României şi actual europarlamentar PMP, Traian Băsescu, a intervenit vineri seară la România TV, pentru a comenta în exclusivitate proiectul de buget prezentat de guvernul Cîţu.

Traian Băsescu a desfiinţat bugetul propus de guvernul Cîţu, punct cu punct, plecând de la patru puncte pe care fostul preşedinte le consideră priorităţi absolute, printre care şi Educaţia, pe care Preşedintele Iohannis o menţionează şi el de fiecare dată ca fiind de o importanţă majoră, dar în buget îi este alocat un procent de 2,7%.

„Inseamna ca suntem tampiti cu bugetul asta. Ca sa concluzionam si cu scuzele de rigoare ca sunt abrupt. Romania are cateva prioritati: sanatatea, educatia, investitii si amaratii astia de pensionari. Sunt si eu printre ei, dar nu sunt amarat, deci nu ma plang.

La sanatate avem un minus de resursa alocata. Ne spune domnul Nazare ca are crestere la casa de sanatate de 0,43% dar are scadere de 11% pe proiecte gestionate de MS.

Educatia: in pactul pentru educatie semnat pe timpul meu, vorbim de 6%. Nu a putut niciun guvern, nici al meu, dar sa vii la 2,7% cand vorbim de informatizare, e ridicol. Iar dupa declaratia de ieri a presedintelui, putem sa spunem ca e un papagal care tot repeta tema cu Romania educata, dar da 2,7% la Educatie. O alta prioritate desconsiderata.

La investitii sunt mai multi bani, felicitari. Totul este sa nu ne trezim la rectificare ca banii se muta la cheltuieli materiale. Asta arata o intentie de dezvoltare.

Daca vorbim de pensionari, sunt marii pacaliti, dar s-au pacalit pe mana lor. Dar sa nu uitam cum ranjeau pe langa Olguta si altii, cand au anulat legea care prevedea indexarea cu rata inflatiei plus 50%. Vorbesc de acei lideri ai pensionarilor care se pupau pe gura cu toti ministrii care promiteau si i-au pacalit. Pentru mine, toti liderii astia ai pensionarilor care tipa acum pe la TV sunt doar niste propagandisti. Cand s-a vorbit de 40% ar fi putut intelege cu usurinta ca sunt pacaliti, ca toti au studii superioare, dar s-au bucurat ca sunt bagati in seama de un ministru si i-au vandut pe pensionarii cei mai amarati, cei cu pensii de pana in 2000 de lei.

Ne facem ca ne pacalim si la deficit. Fluturam deficitul pe cash, dar in UE deficitul pe cash nu functioneaza. Ne spune Citu ca va scadea de la 9,7 la 7,16. In realitate, vom imprumuta 16 miliarde de euro in acest an. Mi-e sila de propagandistii care zic ca e bine cu bugetul. Nu e bine, pentru ca nu s-a facut pe prioritati, ci pe cumetrii politice.

De unde ne dadeam cu capul de toti peretii ca taiem sporurile, aflam azi ca toate sporurile raman cum au fost. Pai Citu, ori e prim ministru, ori e gluga de coceni? Ca sa stim cum ii spunem. A venit Orban si i-a zis ca nu poate taia sporurile, pentru ca sunt 1,2 milioane de bugetari. Ganditi-va cat de ridicol este sporul de calculator. Pai copiii fac scoala pe calculator acasa si nu au niciun spor, dar functionarii publici iau spor de calculator.

E o smecherie pe care ministrii o stiu, dar nu o spun public. Un minister are 500 de posturi. I se aloca bani pentru 500 de posturi, dar in realitate el are 350 de posturi ocupate si 150 libere. Si ministrul ii spune premierului ca trebuie sa dea oamenilor un spor. Premierul zice ca nu are bani, dar ministrul spune ca nu e nevoie, ca se incadreaza in anvelopa actuala. Si asa se inventeaza mereu sporuri.

I-as spune lui Citu sa ia nu posturile din ministere, ci posturile ocupate, ca sa vada ce resursa uriasa are”, a spus Traian Băsescu, în exclusivitate pentru România TV.