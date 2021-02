Iohannis nu mai acceptă jumătăți de măsură: „Este nevoie de investitii semnificative în sistemul de sănătate!”

Este nevoie ca banii europeni din Planul Național de Redresare și Reziliență să fie investiți în sănătate, locuri de muncă și școli, a declarat, miercuri, președintele Klaus Iohannis, la Cotroceni.

„Dupa parerea mea, este nevoie de investitii semnificative in sistemul de sanatate din Romania, mai ales daca ne gandim. Este nevoie de investitii importante in spitale noi si in cele existente pentru a le face mai sigure pentru pacienti”, a spus Klaus Iohannis.

„Fac o remarca si despre campania de vaccinare, care merge foarte bine. Zilele acestea, vom avea persoana numarul 1 milion care va fi vaccinata. Cu totii avem speranta ca, pana in vara, sa iesim din pandemie, cu vaccinare si cu respectarea restrictiilor”, a mai spus seful statului.