Lăcrămioarei Perijoc i s-a anulat turneul mondial de calificare la Olimpiadă!

Cea mai bună pugilistă din România mai are o singură șansă să ajungă la Tokyo: datorită medaliei de aur câștigată la Campionatul European din 2019 și a punctajelor realizate în ultimii ani la competițiile internaționale!

Cu o ambiție de fier, o mentalitate de învingătoare, sute de ore de antrenamente și zeci de sacrificii, Lăcrămioarei Perijoc nu îi stă nimic în cale în drumul spre Tokyo!

La primul concurs la care a participat în acest an, cea mai bună pugilistă din România a boxat pentru prima oară la categoria 51 de kilograme, categorie la care vrea să boxeze și la Jocurile Olimpice. Pentru asta a slăbit 11 kilograme!

„Când am început slăbirea pentru categoria aceasta am început din 62 jumătate, poate mulți nu cred, ba da, am ajuns în 51 la primul turneu din anul acesta. Mult mai bine, mă simt exact cum sunt eu o fire energică” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 de kilograme.

La antrenamentul de marți sportiva a primit o lovitură puternică, însă nu este demoralizată! Din cauza pandemiei, CIO a anulat Turneul Preolimpic de la Paris, acolo unde ea urma să boxeze pentru biletul de Tokyo!

„Dacă aș fi primit această veste acum câțiva ani, aș fi fost foarte demoralizată, în schimb acum, chiar dacă mi se face pielea de găină, sunt încrezătoare până în ultima secundă în dorința mea de a ajunge la Olimpiadă. Nu concep să nu fiu acolo! ”- Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 de kilograme.

Președintele Cîtea a venit să le vadă pe fete la antrenament

Prezent la pregătirea fetelor de la lot, vestea a venit ca un bumerang pentru președintele Vasile Cîtea !

„A venit ca un pumn în ficat! Este vorba de munca copiilor și a băieților și a fetelor care se pregăteau și aveau speranțe foarte mari pentru Turneul Mondial”- Vasile Cîtea, președinte al Federației Române de Box.

Criteriile după care se mai pot califica sportivii cărora li s-a anulat Turneul de la Paris sunt punctajele acumulate în ultimii ani la competițiile internaționale, iar românca este campioană europeană în 2019 la 54 de kilograme.

„ Cred în punctajul meu chiar dacă mi-am schimbat categoria, cred în orice se poate ca eu să ajung acolo!” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 de kilograme.

“Sincer să fiu în această pandemie nu mă mai miră nimic. Sperăm că lucrurile se vor îndrepta și Dumnezeu va face dreptate și se vor califica” – Adrian Lăcătuș, antrenor principal al loturilor naționale de box feminin de senioare, tineret și junioare.

A lucrat mult la psihicul ei

Lăcrămioara este o fată extrem de inteligentă! Citește enorm și participă la multe programe de dezvoltare personală! Pare genul de sportivă pe care nimic nu o doboară!

„Probabil procesul de schimbare al mentalității a început când m-am apucat de box, cred că boxul m-a întărit extraordinar. Și cred că toate eșecurile, competițiile, slăbirile, perioadele de pregătire, toate astea m-au format” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 de kilograme.

La prima competiție internațională la care a participat după pandemie, Turneul de la Debrecen, Lăcră recunoaște că a avut emoții.

„După atâta timp, nu mă așteptam, eram atât de bine pregătită și mă simțeam atât de bine și cu toate astea am avut emoții” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 de kilograme.

Turneul de la Londra va fi decisiv pentru Nechita și Arădoaie

În martie anul trecut, la începutul pandemiei, la Londra a avut loc primul Turneul Preolimpic de calificare la Jocurile Olimpice, acolo unde s-a calificat Cosmin Gîrleanu, la categoria 52 de kilograme.

În momentul opririi turneului, România mai avea doi sportivi care urmau să lupte pentru calificare: Andrei Arădoaie, la 81 de kilograme, și Claudia Nechita, la 57 de kilograme. Pugiliștii români trecuseră de primii adversari și urmau să mai aibă un singur meci pe care trebuiau să îl câștige pentru a prinde biletele de Tokyo. Nechita și Arădoaie au rămas cu șanse intacte la calificare și așteaptă doar să vadă unde se va ține competiția.

„ După ce se va încheia turneul și vom vedea cine s-a calificat, vor mai fi la nivel de continente alocate cotele până la completarea locurilor la fiecare categorie, băieți și fete”- Vasile Cîtea, președinte al Federației Române de Box.