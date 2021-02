Nicusor Dan si PNL Bucuresti ii dau o puternica lovitura lui Firea. 20 de companii municipale din Bucuresti vor fi desfiintate!

Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, a anunţat desfiinţarea Companiei Municipale Turistică, urmată de desfiinţarea altor 19 companii municipale care funcţionează la nivelul Primăriei Generale. Vor fi păstrate doar patru dintre companiile existente în prezent la nivelul administraţiei general.

Violeta Alexandru a anunţat că „vom trece la desfiinţarea primei companii înfiinţate de PSD Gabriela Firea: Compania turistică Bucureşti”.

Vor urma alte 19 companii. „Continuăm cu celelalte companii, până la 20 de companii care vor fi desfiinţate”.

„Patru dintre ele, înfiinţate legal, vor fi eficientizate pe baza legislaţiei privind guvernarea corporativă. Consiliul de Administraţie şi managerii în cursul acestui an, vor fi angajaţi prin concurs. Cele patru companii care vor rămâne – STB ,Trustul de Clădiri Metropolitane, Energetica Servicii şi Termoenergetica – vor avea curând o nouă conducere cu un mandat clar de a organiza procesul de selecţie competitivă a managerilor care vor eficientiza aceste companii. Restul companiilor vor fi desfiinţate”, a anunţat Violeta Alexandru.

Preşedintele PNL Bucureşti a precizat că partidul are convingerea că în piaţa liberă din Bucureşti există „suficienţi furnizorii de servicii care pot pune pe masă oferte clare, la preţuri competitive” fără a fi nevoie de existenţa unor companii municipale care „să se alimenteze exclusiv cu fonduri de la bugetul public”.

„Considerăm că ele nu erau decât locuri în care clienţi ai PSD îşi găseau suplimentate veniturile”, a adăugat Violeta Alexandru.

Ea a precizat că fiecare procedură de dizolvare care va trece sub forma unui proiect în Consiliul General are susţinerea consilierilor USR PLUS, iar întreaga procedură de desfiinţare ar urma să fie încheiată în doi ani.

La rândul său, consilierul general liberal Andrei Badiu, şef al comisiei care monitorizează companiile de la nivelul Primăriei Capitalei, anunţă că la Compania Municipală Turistica cifrele arată „dezastruos”, susţinând că firma „a tocat tot ceea ce a generat” prin activitatea sa. El susţine că în anul 2020 compania nu a emis nicio factură, deşi pandemia a început în martie, contul contabil este zero, iar singura sursă a companiei pentru anul trecut este subvenţia primită de la buget.