Europarlamentarul Maria Grapini, la Alexandria, alături de persoanele cu Sindromul Down

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, se află, astăzi, la Alexandria pentru a sărbători împreună cu Asociația „Dai o șansă”– Centrul de Zi Sfântul Teodor din Alexandria, Ziua Mondială a Sindromului Down.

„Am fost onorată să fiu invitată la acest proiect! Cred că trebuie să fim mult mai afectivi și mai apropiați de persoanele care se confruntă cu probleme medicale, iar instituțiile statului trebuie, la rândul lor, să fie mult mai implicate și să facă mai mult pentru sprijinirea acestor persoane deosebite”, a precizat eurodeputatul Grapini, care a răspuns imediat invitației primite.

Elena Tănase, inimosul președinte al acestei Asociații, a dat numele acesteia după cel al copilului său, Teodor, în vârstă de 33 de ani, care are Sindromul Down. Aceasta este implicată, împreună cu tinerii din Asociație, de peste 15 ani, în susținerea celor care zilnic se luptă cu boala, neputința, durerea și nedreptatea.

Reamintim că Ziua Internațională a Sindromului Down, un eveniment care merită o atenție deosebită, este sărbătorită conform deciziei Națiunilor Unite pe 21 martie. În limbaj medical, Sindromul Down este cunoscut și sub numele de trisomia 21.