Victor Ponta nu renunță. Revenirea Pro România la vârful politicii, un uriaș pariu!

Nu a existat, dacă privim la campania electorală premergătoare scrutinului din 6 decembrie, un lider politic mai atacat precum Victor Ponta. Foștii colegi din PSD, în frunte cu Ciolacu și Firea, l-au mitraliat non-stop. Liberalii, liderii USR-PLUS, președintele Iohannis au contribuit puternic la denigrarea acestuia. Marea miză, uriașă miză, a fost scoaterea din viața politică a lui Victor Ponta.

Liderul Pro România a fost, în acest război, singur împotriva tuturor! A fost pus în fața unor trădări greu de tolerat. Cazul Mihai Tudose este unul elocvent. Victor Ponta a renunțat la mandatul de europarlamentar în dauna lui Mihai Tudose. În dauna „prietenului, colegului și partenerului” în ale politicii, Mihai Tudose. După ce s-a văzut europarlamentar Mihai Tudose a sărit în barca PSD. Cazurile Daniel Constantin și cel al lui Sorin Cîmpeanu, deveniți, peste noapte, “mari liberali” ultimul ajuns chiar ministrul Educației în Guvernul Cîțu sunt, și ele, grăitoare. Iar exemplele pot continua. Ponta a fost trădat din interior și în contextul unei aroganțe și a unei încăpățânări copilărești care i-au marcat, cu bune și rele, cariera politică.

Convine sau nu unora sau altora, Victor Ponta are incontestabile calități de lider. Are, încă, o notorietate uriașă. Guvernarea Ponta a fost, o spun nu puțini specialiști, cea mai eficientă dintre guvernările postdecembriste în ciuda faptului că premierul Ponta, pe atunci, era extrem de tânăr! În aceste condiții, Victor Ponta mai are multe de spus în politica de vârf. De altfel, sunt convins, că politica mai are nevoie de un lider de calibrul său.

Mai ales că se anunță, din păcate, patru ani grei pentru România. O guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR va fi una plină de scandaluri și interminabile lupte pentru Putere. PSD nu se poate constitui într-o alternativă viabilă. AUR, de asemenea. Tocmai de aceea, sunt convins că Ponta are puterea de a reveni, luându-și revanșa politică. Și va oferi o uriașă surpriză, de această dată în sens pozitiv, la alegerile prezidențiale din 2024…

Nici capitolul Pro România nu pare a fi încheiat. Acest partid a trecut, în ciuda înfrângerii de la parlamentare, peste testul europarlamentarelor și cel al localelor. Are încă mii de primari, consilieri județeni și locali la nivel național. După o perioadă de liniște, sunt convins că Ponta va reveni în forță. Va da semnalul strângerii rândurilor și i va demonstra că rămâne același lider politic puternic care este capabil să învețe din propriile greșeli!

Mai mult, liderii PSD ar trebui să înțeleagă că fără Pro România unificarea Stângii va rămâne o uriașă iluzie!