Traian Băsescu avertizează în privința consecințelor unui posibil război în Ucraina

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lăsat problemele generate de noul virus deoparte și a adus în discuție războiul din Ucraina.

Traian Băsescu a adus în discuție problema conflictului din Ucraina, cu care România are 650 de kilometri de graniţă terestră. Fostul președinte spune că în caz de război, cei plecați la muncă afară trebuie aduși sub arme, iar acest lucru trebuie discutat in CSAT, înainte de summitul NATO din septembrie.

„Rusia e un factor de destabilizare a regiunii. Nu doar legat de Crimeea, ci și de Transnistria, și Nagorno-Karabah, și Osetia.

E clar că un obiectiv strategic al Rusiei e să aibă acces la Dunăre. Rusia avea cea mai mare flotă la Dunăre, iar acum nu se poate apropia de Chilia, unde era vechea graniță. România nu are o amenințare directă.

Nu putem prevedea că Rusia va ataca România, ar fi o nebunie să credem asta. Toate analizele arată că Rusia nu-și dorește război cu NATO. Nu cred că vreo țară NATO va fi atacată de Rusia.

Ar fi război, indiferent ce țară NATO ar fi atacată. Dar regional trebuie creat echilibru militar.

Până la sumit-ul NATO din septembrie se vor lua decizii importante: redistribuirea resurselor militare NATO în țările baltice, Polonia, România. Legea privind rezerviștii e o soluție discutată.

S-a pus problema unei analize a capacităţii noastre de a chema rezerviştii sub arme, dacă ar fi nevoie. Avem o mare problemă aici, pentru că foarte mulţi dintre rezervişti sunt la muncă în Italia, în Spania, în Franţa, în Germania… Deci este un subiect pe care CSAT îl va analiza în perioada următoare, el a făcut obiect de discuţie în ultimul CSAT şi va trebui să ne refacem capacitatea de a aduce rezerviştii sub arme, dacă este nevoie”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu pentru Adevarul.