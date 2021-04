Premierul Cîțu clarifică episodul revocării lui Vlad Voiculescu: „Reprezenta o vulnerabilitate în coaliţia de guvernare!”

Florin Cîţu a explicat, luni seară, într-un interviul la Digi 24, cum s-a ajuns la decizia de a-l demite pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătăţii, la doar patru luni după începerea mandatului.

Cum s-a terminat cariera lui Voiculescu la Ministerul Sănătăţii. Premierul Cîțu spune că ajunsese de acord cu Ludovic Orban despre faptul că Vlad Voiculescu reprezenta o vulnerabilitate în coaliţia de guvernare.

„Am vorbit cu Barna şi am spus că e o problemă pentru Guvern în ceea ce vorbeşte performanţa lui. Eu şi Orban spuneam că Voiculescu prezintă o vulnerabilitate. Deja era o decizie a Biroului Permanent USR PLUS care spunea că îl susţin orice ar fi pe Vlad Voiculescu.

Am încheiat discuţia în sensul în care au înţeles. Eu ca premier am şi responsabilităţi. Miercuri, atunci, am luat o decizie, având în vedere mai multe probleme. Am un drept constituţional, dar sunt dispus la discuţii să îmbunătăţim ce trebuie. Eu spun că sunt ok cu orice, a avea discuii, protocoale, atât timp cât eu îmi păstrez atributul constituţional. Nu avem cum să negociem constituţia. Nimeni nu poate spune în România că putem negocia Constituţia „, a declarat Florin Cîţu.

Florin Cîţu desfiinţează, totodata, ordinul dat de Andreea Moldovan. Premierul spune că ordinul în care erau schimbate criteriile de carantinare încălca toate procedurile şi a trebuit abrogat de urgenţă.

„E falsă această percepţie. Mereu am zis că nu sunt de acord cu o carantinare, cu un lockdown, de acord cu mine era şi Klaus Iohannis. Am reuşit să obţinem o scădere şi fără aceste măsuri. Cu acel ordin, nimeni nu contestă că Moldovan era un medic foarte bun. Ceea ce eu nu vreau să am în acest guvern, e că nu vreau să fie încălcată în picioare procedura. Ordinul a fost abrogat de mine, erau încălcate procedurile. Nu avea ce să caute acolo. Dacă va veni un nou ministru al Sănătăţii şi vine cu un ordin, trece prin toate filtrele, publicăm, e în regulă”, a declarat premierul României, la Digi 24.