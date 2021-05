Din 7 mai se redeschide Happy Cinema București

Happy Cinema București din Liberty Center se redeschide pe 7 mai 2021. Astfel, toate locațiile din rețeaua Happy Cinema vor fi din nou deschise, iar cinefilii se vor bucura de momente de relaxare în sala de cinema. Toate măsurile pentru prevenirea răspândirii Covid-19 vor fi respectate, iar programul de funcționare se va termina la ora 21:00. Happy Cinema București va funcționa la capacitate redusă, doar 30% din locuri vor fi puse în vânzare.

Din 7 mai 2021, Happy Cinema va difuza „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, filmul care a câștigat Ursul de Aur la Berlinale, în regia lui Radu Jude.

Filmul analizează raporturile dintre individ și societate, având ca punct de plecare urmările pe care un clip porno de amatori, încărcat de o profesoară de școală generală pe un site specializat, le provoacă în viața acesteia.

Tot din 7 mai 2021, spectatorii pot urmări „Rețeaua Cubaneză/Wasp Network”, un thriller politic captivant și elegant, ce aduce în prim plan o adevărată galerie de escroci cubanezi și exilați cubano-americani, care s-au angajat într-o bătălie complexă și profund nuanțată de ideologii concurente și loialități schimbătoare.

René González (Edgar Ramírez) este un pilot cubanez care își lasă soția și fiica tânără în urmă în țara insulară comunistă pentru a se îndrepta spre Statele Unite și pentru a începe o nouă viață, plină de libertate, la începutul anilor 1990. Dar René nu este tânărul care pare să fie. El se alătură unui grup de exilați cubanezi din Florida de Sud, cunoscut sub numele de Wasp Network – condus de agentul sub acoperire Manuel Viramontez alias Gerardo Hernandez (Gael García Bernal) și devine parte a unei rețele de spioni pro-Castro însărcinate cu observarea și infiltrarea în grupuri teroriste cubano-americane care intenționează să atace republica socialistă.

Filmul este bazat pe povestea adevărată a celor Cinci Cubanezi – ofițeri de informații, inclusiv González, care au fost arestați în Florida în septembrie 1998 și ulterior condamnați pentru spionaj și alte activități ilegale.

Inspirat de cartea lui Fernando Morais, The Last Soldiers of the Cold War, scenaristul și regizorul Olivier Assayas (cunoscut pentru Carlos, Personal Shopper) reunește o distribuție de excepție, inclusiv Penélope Cruz, Wagner Moura, Ana de Armas și Leonardo Sbaraglia, pentru un joc de spionaj exploziv. Urmăriți trailerul aici: https://bit.ly/3tdnGmW

La Happy Cinema va rula și mult așteptata producție Wonder Woman 1984 (Femeia Fantastică 1984), cu Gal Gadot și Chris Pine în distribuție.

Soarta lumii este din nou în pericol și doar Femeia Fantastică o poate salva. Diana Prince trăiește în liniște printre muritori în perioada vibrantă a anilor 1980 – o perioadă a excesului în care țelul e să ai tot. Deși și-a recăpătat complet puterile, ea își ține identitatea ascunsă lucrând drept curator pentru artefacte antice. Însă curând, Diana e nevoită să își adune toată puterea, înțelepciunea și curajul când trebuie să îi confrunte pe Max Lord și Cheetah, o răufăcătoare cu o putere și agilitate ieșite din comun.

Programul Happy Cinema poate fi urmărit pe www.happycinema.ro, unde se pot face rezervări și se pot cumpăra bilete online.

HAPPYCINEMA® este al doilea lanț de cineplexuri ca acoperire națională și este un brand construit cu un capital 100% românesc.