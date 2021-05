Doi medici stomatologi au cheltuit peste un milion de euro pentru curse de mașini!

În familia pilotului de raliuri Horațiu Savu toți membrii sunt pasionați de motorsport. Horațiu are la activ peste 20 de ani în cursele de raliuri, soția Laura a practicat 10 ani de karting, iar cei doi copii, Luca și Vlad sunt campioni la karting și concurează în etapele mondiale din Italia.

În prezent, Horațiu este organizatorul Raliului Clujului, iar Laura fondator a Women Rally. Pilotul a dezvăluit că pasiunea pentru mașini l-a costat până acum o avere, peste un milion de euro!

“Până acum, am vândut patru case, cam un milion și ceva de euro s-au dus pe cursele mele. Am vândut două case ca să îmi iau o mașină, iar acum vindem niște construcții ca să le asigurăm copiilor bugetul pentru a merge mai departe” – Horațiu Savu, pilot de raliuri, organizator al Raliului Clujului.

Nici Laura, soția lui Horațiu nu este străină de Motorsport.

„Am practicat kartingul în copilărie, 10 ani. În familia noastră, toți patru suntem pasionați, de la cel mai mare până la cel mai mic. Sunt foarte încântată că băieții nostri duc pasiunea mai departe” – Laura Savu, pilot de karting, fondator al Women Rally.

De trei ani, Laura este fondator al Women Rally, proiect prin care își propune să încurajeze femeile în a avea mai multă încredere la volanul propriilor mașini.

Ea și Horațiu sunt medici stomatologi și sunt împreună de peste 20 de ani. I-a unit iubirea pentru medicină și adrenalina.

„Ne-am găsit noi doi nebuni ca să facem doi copii și mai nebuni și numărăm cupele și ne punem niște targeturi pe care sperăm să ni le îndeplinim” – Horațiu Savu, pilot de raliuri, organizator al Raliului Clujului.

Performanța în karting cere multe sacrificii și bani pe măsură, iar atunci când rezultatele apar, aceasta este cea mai mare satisfacție a lui Horațiu.

„Mă simt extrem de împlinit când văd că munca mea ca tată, impresar, antrenor, mecanic ,până la urmă dă roade într-o lume nebună în care fiecare zecime contează și care îți dă niște trăiri și experiențe extraordinare” – Horațiu Savu, pilot de raliuri, organizator al Raliului Clujului.

Băieții merg la etapele internaționale de karting

Cum era de așteptat, cei doi băieți ai familiei au moștenit ”microbul” și practică kartingul la nivel internațional.

Vlad, cel mic, în vârstă de nouă ani a cerut să facă karting, după ce și-a văzut fratele mai mare practicând acest sport.

„Spunea tot timpul că vrea și el să fie ca mine și s-a pus în kart. Mergea foarte tare pentru patru ani și am fost foarte fericit. Știu că împreună vom face performanță în karting” – Luca Savu, pilot de karting.

Pentru că sunt buni în acest sport, băieții merg foarte des în străinătate unde participă la etape mondiale. De altfel, viața lor se împarte între Cluj și Italia, acolo unde se și antrenează.

„Anul trecut am fost în pole position la o cursă mondială. Am avut foarte multe emoții când am plecat de pe locul 1” – Luca Savu, pilot de karting.

Copiii au și idoli în Formula 1!

„Eu aș vrea să ajung la Lewis Hamilton” – Vlad Savu, pilot karting.

„Am avut mai mulți piloți preferați când am început să mă uit la Formula 1 și când m-am apucat și de karting, atunci am ținut cu Kimi Raikkonen, după Lewis Hamilton și acum țin cu Lando Norris” – Luca Savu, pilot de karting.

Raliul Clujului, din nou în calendarul FRAS

După o pauză de 10 ani, la finalul acestei luni, Horațiu va organiza Raliului Clujului. El și-a adus aminte și de începuturile sale în Motorsport.

„Prima mașină am moștenit-o practic de la părinți, în loc să o arunce la fier vechi mi-au dat-o mie, a fost o Dacie 1100, care chiar și la vremea respectivă era o mașină pe care chiar nu o mai vedeai pe străzi. Cu ajutorul unui bun prieten, am reușit să facem ceva, practic doar emblema mai rămăsese din ea. Și am făcut o mașină la vremea respectivă cu care am debutat în Campionatul Național de raliuri în 1994” – Horațiu Savu, pilot de raliuri, organizator al Raliului Clujului.

După zece ani de pauză, între 28 și 30 mai, Horațiu va organiza Raliul Clujului. „ Mie îmi este dor în fiecare dimineață de probele din perioada în care eram pilot. Pentru acest raliu, am ales două probe mari și late care se vor face în ambele sensuri, coeficientul raliului este de 1,2. Va fi și o secțiune internațională a raliului. Acesta este înscris în calendarul sportiv internațional” – Horațiu Savu, pilot de raliuri, organizator al Raliului Clujului.

Pentru a stimula prezența piloților străini aceștia vor beneficia la Cluj de câteva facilități: nu vor avea taxă de înscriere și vor avea cazare gratuită, trei nopți pentru două persoane.

„Încercăm să ne reluăm visul nostru din 2011, de a duce această etapă în Campionatul European de Raliuri. Practic anul acesta refacem ce am făcut în 2011, va veni un observator de la Federația Internațională ca să evalueze raliul, urmând ca anul viitor să încercăm să îl ducem în RET, după care să încercăm să îl accedem în Campionatul European Full” – Horațiu Savu, pilot de raliuri, organizator al Raliului Clujului.

Raliul se va defășura fără spectatori, dar cu multe măsuri de siguranță. Pe toată durata acesteI etape, postul de televiziune Look Tv va avea alocate trei ore de informații legate de competiție, iar pe site-ul și pe pagina de Facebook a Raliului Clujului fanii Motorsportului vor putea urmări transmisia live.

Laura e fondator al Women Rally

Laura și Horațiu își împart timpul între cabinetul stomatologic pe care îl au în Cluj, antrenamentele copiilor și drumurile în Italia la etapele internaționale ale acestora. Laura este responsabilă și de pregătirea școlară a băieților și mai are timp și de organizarea Women Rally, o competiție dedicată femeilor, al cărui fondator este din 2018.

„Aveam o experiență în Motorsport, eram pasionată de mică. Când l-am cunoscut pe soțul meu care era pilot de raliu și care la rândul lui organiza și el raliuri, l-am ajutat vreo 9 ani. După am zis că vreau să am ceva al meu și așa s-a născut această competiție la care eu țin foarte mult” – Laura Savu, pilot de karting, fondator al Women Rally.

Competiția este dedicată femeilor care conduc în traficul de zi cu zi și care vor să își depășească limitele. Ele pot participa la Women Rally într-un cadru organizat și securizat. La ediția din 2019, la start au fost 70 de mașini cu femei din toată țara. „Doamnele care au participat au fost încântate, am avut review-uri foarte bune” – Laura Savu, pilot de karting, fondator al Women Rally.