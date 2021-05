Vestea așteptată de toată lumea: Cele mai tari meciuri de handbal din week-end s-ar putea disputa cu spectatori!

Antrenorii și jucătorii echipelor masculine calificate în Final Four-ul Cupei României FAN Courier așteaptă cu nerăbdare astăzi anunțul oficial privind posibilitatea ca meciurile CS Dinamo – CSM Bacău și Steaua – AHC Dobrogea Sud, programate mâine în Sala Polivalentă din București, să se joace cu fani în tribună.

Asta după ce ieri, reprezentanții Guvernului României au anunțat noi decizii cu privire la măsurile de relaxare care se impun în aceste zile, ca urmare a scăderii numărului de cazuri de îmbolnăviri cu SARS-COV 2.

”Avem un public foarte apropiat de echipă, ar fi extraordinar să-i avem în tribună la aceste meciuri. Ar fi un plus de energie pentru noi în încercarea de a câștiga trofeul” – Constantin Ștefan, antrenor CS Dinamo.

”Nu știm care va fi reacția sportivilor, după această perioadă fără fani. Ce se întâmplă acum se potrivește cu replica lui Brad Pitt din filmul Moneyball: ”Ne adaptăm sau murim”. Sperăm să ne adaptăm” – Sandu Iacob, antrenor CSM Bacău.

”Nici nu știu ce însemnă să antrenez o echipă într-un meci disputat cu spectatori, am simțit acest lucru doar din postura de jucător, dar cu siguranță pentru asta muncește toată lumea, să fie răsplătit de public” – Marius Stavrositu, antrenor Steaua.

”Constanța și suporterii așteaptă cu mare nerăbdare acest moment, sunt convins că deja fanii se mobilizează si vor găsi o soluție să fie alături de noi, pentru că de mai bine de un an jucăm cu sălile goale. Jucătorii din teren simt altfel energia publicului” – Rudi Stănescu, președinte AHC Dobrogea Sud.

”Tot ce înseamnă sport și cultură este cu și despre public. Nu avem public, nu existăm. Publicul este și va rămâne barometru în absolut tot” – Alexandru Dedu, președinte Federația Română de Handbal.

Dinamo, marea favorită la câștigarea Cupei României FAN Courier

Deținătoarea Cupei, Dinamo, are o misiune, cel puțin teoretic, mai ușoară în semifinalela de mâine.

”A fost un sezon greu și atipic, am avut multe probleme, dar suntem bucuroși că am luat titlul în Liga Națională și acum ne dorim să câștigăm competiția ”surprizelor”, una foarte importantă pentru noi, pentru că avem ca obiectiv câștigarea trofeului” – Constantin Ștefan, antrenor CS Dinamo.

”Participarea în F4 nu face altceva decât să ne creeze un mare beneficiu de imagine. Ne mândrim că suntem în aceeași competiție cu nume grele ale handbalului românesc. Dinamo este o echipă mult prea puternică pentru nivelul nostru, dar la ora 11.00 nici ei nu sunt obișnuiți să joace și vom încerca să profităm de acest aspect și să le punem ceva probleme, Sperăm să ne iasă și să avem parte de surprize, așa cum spunea prietenul meu, Constantin Ștefan” – Sandu Iacob, antrenor CSM Bacău.

Duelul dintre Constanța și Steaua se anunță a fi mai echilibrat, iar reprezentanții ambelor echipe și-au declarat obiectivul.

”A fost un an greu pentru toată lumea și sunt fericit că am reușit să ducem totul cu bine până la capăt. Ne bucurăm că am ajuns în această fază a Cupei României FAN Courier, mai ales că am reușit să o facem fără doi jucători foarte importanți. O să avem un meci foarte greu cu Steaua, miza este imensă și pentru ei și pentru noi, iar acest lucru nu face altceva decât să sporească spectaculozitatea acestei partide” – Rudi Stănescu, președinte AHC Dobrogea Sud.

”Pentru noi lucrurile sunt clare: pe lângă faptul că am reușit să ajungem în F4, pentru mine este un pas înainte, pentru că sunt la început de drum în antrenorat. Nu mi-aș fi dori să joc împotriva Constanței, acum gândesc cu sufletul, pentru că acolo m-am format ca om și ca jucător, dar sportul te pune în situații neprevăzute. Am jucat în Cupa României FAN Courier cu locul 2 din campionat și i-am învins, acum vom juca contra locului trei, dar se spune că dacă vrem să fim buni, trebuie să ne batem cu cei din față” – Marius Stavrositu, antrenor Steaua.

Duelurile pentru finală, mâine, în Sala Polivalentă

Sorții au decis ca meciurile din Final Four-ul Cupei României FAN Courier să se dispute astfel:

Ora 11.00: Dinamo – CSM Bacău

Ora 15.30: Steaua – AHC Dobrogea Sud

Ambele partide, ca și finala mica și finala mare a competiției, vor avea loc în Sala Polivalentă din București. Lupta pentru trofeu de va da duminică, de la ora 15,30. Toate partidele din F4 sunt transmise în direct de TVR.