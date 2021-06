Inimă de campion! David Popovici strânge bani pentru copiii cu autism!

Cel mai tânăr sportiv român care va merge la Jocurile Olimpice de la Tokyo se implică în acte de caritate. Proaspăt calificat la Olimpiada din Japonia, David va înota pentru micuții cu probleme de sănătate, pentru a le asigura condiții de recuperare.

David Popovici, puștiul minune al natației românești, care ne va reprezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de 100 metri liber, nu este doar extrem de talentat, ci are și un suflet pe măsură!

Puțină lume știe, că sportivul se implică în actele de caritate. Luna aceasta el va înota într-o cursă caritabilă.

„Încercăm să strângem bani pentru copiii cu autism, încercăm să le facem rost de pregătire și terapie în apă, avem nevoie de o sumă substanțială. Pe 19 iunie înotăm pentru ei, să putem să îi ajutăm”– David Popovici, sportiv calificat la Jocurile Olimpice în proba de 100 metri liber.

David a moștenit această latură sensibilă de la mama sa.

„Când eram mic, mama lucra la un Centru de Copii cu Autism și când eram în vacanță, mă lua de multe ori cu ea la serviciu. De mic mi-a plăcut să petrec timp cu ei și să mă joc cu ei” – David Popovici, sportiv calificat la Jocurile Olimpice în proba de 100 metri liber.

Va participa la Swimathon 2021

David Popovici, component al Team Romania Tokyo 2021, s-a alăturat la startul celei mai mari curse de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoie speciale. Tânărul care în luna septembrie va împlini 17 ani, va înota pentru ca 50 de copii cu autism să beneficieze de un program de recuperare și integrare prin sport și aquaterapie.

Alături de colegii săi mai mici, componenți ai echipei Forțoșii Armatei, David va înota la cea de-a IX-a ediție a Swimathon București, alăturându-se astfel cauzei propuse de Asociația Conil.

” Nu credeam că e adevărat”

Proaspăt calificat la Jocurile Olimpice, tânărul a rememorat momentul obținerii biletului de Tokyo.

„Nu prea am știut ce să simt… după o primă privire m-am uitat în tribună și am văzut că sunt câțiva oameni cu mâinile ridicate care țipă, îi auzeam vag. Atunci am știut că e real, numai că a trebuit să mă întorc de mai multe ori cu privirea la tabelă să pot să mă conving pe mine. Nu credeam că e adevărat”– David Popovici, sportiv calificat la Jocurile Olimpice în proba de 100 metri liber.

David dezvăluie că după calificare, nu a apucat să sune pe nimeni! A avut și un motiv!

„Pur și simplu, nu puteam, telefonul îmi era bombardat de mesaje și de telefoane. Cred că primul mesaj deschis a fost cel de la prietenul meu cel mai bun, apoi le-am răspuns mamei și prietenei mele”– David Popovici, sportiv calificat la Jocurile Olimpice în proba de 100 metri liber.

Deși e atât de tânăr, sportivul povestește că și-a făcut planul de bătaie pentru calificarea la Jocurile Olimpice încă de acum doi ani, când avea doar 14 ani.

„Am găsit o poză pe facebook-ul mamei, cu un tort de la ziua mea de naștere, pe care era scris Tokyo 2020, practic de la 11 ani, aparent mi-am setat asta” – David Popovici, sportiv calificat la Jocurile Olimpice în proba de 100 metri liber.

Campion din întâmplare

Povestea de dragoste dintre David și bazinul de înot a început la 4 ani, când părinții i-au descoperit o problemă la spate.

„Am venit la bazin pentru că așa mi-a recomandat ortopedul. Am rezolvat problema cu spatele și nu am avut o trecere atât de clară la performanță. Nu a fost un moment, un an, în care am zis vreau să ajung la Olimpiadă. Am ajuns de plăcere aici în momentul acesta” – David Popovici, sportiv calificat la Jocurile Olimpice în proba de 100 metri liber.

David a doborât primul record național când avea 10 ani.

„S-a întâmplat la al doilea Campionat Național al meu și atunci am știut că vreau să fac asta! Să spulber cât mai multe recorduri naționale posibile” – David Popovici, sportiv calificat la Jocurile Olimpice în proba de 100 metri liber.

A doborât 36 de recorduri naționale

În cei 12 ani de când a început să practice înotul, David a urcat de 62 de ori pe podium, la toate categoriile de vârstă și a doborât nu mai puțin de 36 de recorduri naționale în șapte probe diferite.

David Popovici este cel de-al treilea înotător, după Robert Glință și Daniel Martin, care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivul s-a calificat la cea mai importantă competiție sportivă din lume, pe 18 mai, la Campionatul European de natație de la Budapesta.

În calificările probei de 100 metri liber, el a câștigat seria a șaptea cu timpul de 48,30 secunde. David a trecut fără probleme peste baremul de 48,57 și este cel mai tânăr sportiv din delegația României de la Jocurile Olimpice.

„Sper să nu fiu privit tocmai ca un copil, e frumos și interesant că sunt cel mai tânăr, îmi place să aud asta, am aproape 17 ani, dar să spui că s-a calificat la 16 ani sună mai bine. Sper să fiu privit la fel, să fiu tratat cu aceeași seriozitate și să demonstrez că e prima Olimpiadă din multe altele” – David Popovici, sportiv calificat la Jocurile Olimpice în proba de 100 metri liber.