Talida Sfârgiu, junioara de la 1500 de metri, are deja două titluri de campioană națională la seniori

Talida Sfârgiu uimește lumea atletismului cu performanțele ei. Tânăra de nici 18 ani vrea să le calce pe urme marilor campioane olimpice, Maricica Puică și Paula Ivan. Puștioaica a fost cea mai mică participantă la Campionatul European pe echipe de la Cluj, iar în ultimii doi ani a pierdut șirul medaliilor câștigate.

Peste doar câteva zile va împlini 18 ani, face atletism de la 9, este încă junioară și se bate în competiții cu sportivele cu câțiva ani mai mari decât ea. Talida Sfârgiu este plină de medalii, iar la Campionatul European pe echipe de la Cluj a fost cea mai tânără atletă din echipa României. „Sunt dublă campioană balcanică, în sală și în aer liber, la juniori 1, eu anul trecut fiind tot juniori 2, campioană națională de seniori și tineret, anul acesta campioană balcanică și în sală și în aer liber la juniori 1și campioană națională la seniori și tineret la 1500 m și m-am calificat la campionatul european de juniori 1 și la cel mondial de juniori 1” – Talida Sfârghiu, dublă campioană națională de seniori și tineret în 2021 în proba de 1500 de metri.

Pasiunea pentru una dintre cele mai grele probe din atletism o are de la antrenoarea sa, Elena Țîmpău, expertă în aceeași probă pe vremea când era atletă. „Când am participat cu Talida la prima competiție de copii, din 21 de concurenți am ieșit pe locul 11, iar acum e cea mai bună din România la seniori. După ce a concurat prima dată la 1500 și-a dat seama că îi place și i se potrivește și de atunci nu a mai fost nicio problemă” – Elena Erzilia Țîmpău, antrenoare de atletism.

A început cu 800 de metri și a devenit specialistă la 1500

Talida a început atletismul cu proba de 800 de metri, iar când antrenoarea i-a propus să încerce 1500 de metri, recunoaște că i-a fost teamă. „Eram la un concurs la Bacău, iar doamna antrenoare mi-a propus să fac 1500 de metri, în primă fază am fost puțin sceptică pentru că mi se părea așa greu, fiind mai lungă proba, dar după ce doamna mi-a spus rezultatele ei am zis că trebuie să încerc, iar după primul concurs m-am îndrăgostit de această probă” – Talida Sfârghiu, dublă campioană națională de seniori și tineret în 2021 în proba de 1500 de metri.

Relația dintre antrenoare și eleva sa este una extrem de strânsă. „Țin foarte mult la ea, o consider fata mea. Este extraordinar să o antrenez pe Talida. Este un copil minunat, educat, cuminte, o antrenez de la 9 ani și știu că împreună vom ajunge departe” – Elena Erzilia Țîmpău, antrenoare de atletism.

Antrenoarea Talidei are dorințe mărețe cu sportiva ei! „Visul cel mai mare și cel mai frumos este să ajungem la Olimpiadă, deși e un vis mare dar știu că nu e imposibil” – Elena Erzilia Țîmpău, antrenoare de atletism

Talida știe și ce cadou vrea să își facă de majorat! „Vreau să mă întorc cu medalia de aur de la Campionatul European de la Talin” – Talida Sfârghiu, dublă campioană națională de seniori și tineret în 2021 în proba de 1500 de metri.

Echipa României a retrogradat în Liga secundă

În week-end-ul care tocmai s-a încheiat, orașul Cluj-Napoca a fost, în premieră pentru țara noastră, gazda Campionatului European de Atletism pe Echipe Liga 1. La competiție au participat 12 formații: Belarus, Cehia, Elveția, Estonia, Finlanda, Grecia, Olanda, Suedia, Turcia și România. Din păcate, echipa României a terminat competiția pe locul 11, cu 207 puncte și a retrogradat în Liga a doua a atletismului european. Întrecerea a avut un format unic și a reprezentat un moment de originalitate într-un sport individual prin excelență. Timp de două zile, sportivii obișnuiți să concureze fiecare pe cont propriu, au luptat cu toții pentru același obiectiv: acela de a se clasa, împreună, pe un loc cât mai bun în clasamentul final. Echipele au fost mixte, iar în cele două zile de concurs au fost programate 20 de întreceri masculine și tot atâtea feminine. În fiecare probă s-au acordat puncte în funcție de locul ocupat în clasament de reprezentantul sau reprezentanta fiecărei țări, iar la final s-a făcut totalul.

Cehia și Belarus au promovat în Superligă

Primele două echipe clasate, Cehia și Belarus au promovat în Superligă, iar ultimele doua, România și Estonia au retrogradat în Liga secundă. La finalul celor două zile de concurs clasamentul este următorul: pe locul întâi, Cehia cu 320.5 puncte, urmată de Belarus cu 315 puncte, Olanda cu 300 puncte, Elveția cu 278 puncte, Turcia cu 267 puncte, Suedia cu 263.5 puncte, Finlanda cu 263 puncte, Grecia cu 255 puncte, Norvegia cu 243 puncte, Belgia cu 242 puncte, România cu 207 puncte și Estonia cu 175 puncte. Prima zi a Campionatului European pe Echipe Liga 1 a adus două locuri secunde pentru reprezentanții României. Adelina Panaet a terminat pe locul secund clasamentul probei de 3.000 de metri obstacole, iar Rareș Toader a fost depășit doar de cehul Tomas Stanek în ieraehia de la aruncarea greutății. Prestații bune au mai avut și Alexandru Soare, locul 4 la 5.000 de metri, Mihai Pîslaru, locul 5 la 400 metri, Andrei Micu, locul 6 la 3.000 metri sau Petre Rezmives, locul 6 la 100 metri.

Firfirică, Iușco și Ghelber au adus cele mai multe de puncte pentru România

În a doua zi de concurs, Alin Firfirică și Florentina Iușco, doi dintre sportivii români calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo în probele de aruncarea discului și săritura în lungime s-au clasat pe primele locuri în probele lor și au adus maxim de puncte pentru echipa României, câte 12 fiecare, cu toate acestea formația noastră nu a rămas în Liga 1. De asemenea, Bianca Ghelber a ocupat prima poziție în proba de aruncare a ciocanului, iar Daniela Stanciu, sportivă calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo, s-a clasat a doua la săritura în înălțime. Alexandru Novac, campionul național la aruncarea suliței a terminat pe poziția a patra proba sa și a adus 9 puncte echipei noastre.