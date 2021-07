Argint olimpic pentru canotorii Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă la Tokyo

După performanța extraordinară bifată marți spre miercuri noaptea, atunci când palmaresul României s-a îmbogățit cu două medalii Olimpice, aur în proba de dublu vâsle feminin (W2x) și argint la patru rame masculin (M4-), Lotul Olimpic al Federației Române de Canotaj a obținut noaptea trecută o nouă medalie de argint.

Argint Olimpic pentru România

În proba de dublu rame masculin (M2-), Marius-Vasile Cozmiuc și Ciprian Tudosă au terminat pe locul 2 cursa în Finala A, cu un timp de 06:16.58, la doar 1 secundă și 29 de sutimi de primul loc. Titlul olimpic de la Tokyo a fost câştigat de Croația, în timp ce poziția a treia a fost ocupată de reprezentanții Danemarcei.

„Visul nostru de a câștiga o medalie Olimpică s-a îndeplinit. Suntem extrem de fericiți! Ne bucurăm enorm că munca noastră a dat roade, că am rreușit să urcăm încă o dată România pe podiumul Olimpic. A fost o cursă frumoasă de care ne-am bucurat de la început până la final. Am fost concentrați, determinați și am avut încredere în noi că putem obține un timp bun, că putem câștiga o medalie. Și iată că acest lucru s-a întâmplat. Mulțumim tuturor pentru susținere”, au declarat Marius-Vasile Cozmiuc și Ciprian Tudosă.

Ieri, echipajul de patru rame masculin (M4-), compus din Mihăiță Vasile Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Constantin Berariu și Cosmin Pascari, a câștigat prima medalie pentru România într-o probă masculină de canotaj dupa JO de la Barcelona din 1992.

„Performanță extraordinară pentru Lotul Olimpic de Canotaj al României la Tokyo. Cum să nu fiu fericită și mândră de sportivi? Au demonstrat cât de buni, muncitori și determinați sunt. Au pornit de la start cu încrederea că pot și au arătat că pot! După aurul și argintul Olimpic obținute ieri, astăzi ne-am bucurat din nou. Marius-Vasile Cozmiuc și Ciprian Tudosă au îmbogățit palmaresul cu încă o medalie de argint! Felicitări! Sunt mândră de voi! România e mândră de voi! Totodată suntem mândri și de sportivii care deși nu au reușit să urce pe podium, au dat totul până la capăt”, declară Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

Locul 6 pentru echipajul de dublu vâsle feminin categorie ușoară

Miercuri spre joi noaptea (ora României), și echipajul de dublu vâsle feminin categorie ușoară a concurat în Finala A a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Gianina Elena Beleagă și Ionela Livia Cozmiuc au pornit de la start alături de echipajele din Italia, Franța, Olanda, Marea Britanie și Statele Unite. A fost o cursă extrem de echilibrată pe care sportivele noastre au terminat-o pe locul 6, cu un timp de 06:49.40. Italia, Franța și Olanda sunt echipajele ce au alcătuit podiumul în această probă.

Locul 9 pentru echipajul de dublu rame feminin

Echipajul de două rame feminin, compus din Adriana Ailincăi și Iuliana Buhuș, a concurat în Finala B a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Sportivele au terminat cursa pe locul 3, după echipajele din Australia și Danemarca, clasându-se astfel pe poziția 9 general.

Aur la dublu vâsle feminin și argint la patru rame masculin

Marți noaptea spre miercuri (ora României), în prima zi a finalelor la canotaj, România a obținut două medalii Olimpice. Aur pentru Simona Geanina Radiș și Nicoleta-Ancuța Bodnar în proba de dublu vâsle feminin (W2x) și argint în proba de patru rame masculin (M4-) pentru Mihăiță Vasile Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Constantin Berariu și Cosmin Pascari.

Echipajul de 8+1 feminin, ultima Finală de la Jocurile Olimpice

Vineri dimineață, la ora 04:05 (ora României), echipajul de 8+1 feminin (W8+) va concura în ultima Finală A a Jocurilor Olimpice la Canotaj. Sportivele noastre își vor disputa medalia cu echipajele din Australia, Canada, Noua Zeelandă, Statele Unite și China. Ieri, în proba de recalificări, Maria Magdalena Rusu, Viviana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Mădălina Bereș, Amalia Bereș, Denisa Tîlvescu și Daniela Druncea au terminat cursa de calificare cu 05:52:99, stabilind astfel un nou record mondial și olimpic.