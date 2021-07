Ciolacu avertizează dur Guvernul Cîțu: „Facem congres PSD în faţă la Cotroceni!”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost invitatul lui Victor Ciutacu în emisiunea Punctul Culminant, de la România TV, pentru o discuţie pe toate temele de actualitate din politica şi societatea românească, de la campania de vaccinare, la situaţie din sectorul 1 şi la protestele anunţate de social-democraţi.

Marcel Ciolacu a anunţat încă din urmă cu aproximativ o lună că membrii PSD vor protesta în faţă la DNA, dacă parchetul nu va demara mai multe anchete, printre care cea legată de cheltuirea fondurilor în pandemie, când majoritatea contractelor de achiziţii se alocau fără licitaţie. Acum liderul social-democrat susţine că trebuie să se consulte cu colegii şi cu jurişti pentru a vedea care este cea mai bună formă de organizare pentru protestele anunţate, în condiţiile prevederilor legale discriminatorii privind adunările publice şi private.

„In primul rand asteptam rectificarea bugetara. Exista o rectificare corecta, transparenta, prin ministerul de Finante, sau o rectificare pe anexe, cu destinatie numai catre autoritatile conduse doar de PNL si USR-PLUS. Cu acesti bani se vor cumpara voturi la alegerile locale. Va amintesc ca PNL are cel mai mare numar de alesi locali.

Inteleg ca au ceva cu mine, cu Ciuma Rosie, dar ce au cu cetatenii?

Asteptam, rectificarea pare ca va fi in august. Avem o alta problema, o sa stau de vorba cu colegii mei ca sa gasim formula legala: inteleg ca au voie la concerte pana la 75.000 de oameni daca sunt vaccinati. E un drept al omului, nu poti sa faci asta. Dar la mitinguri? Ei au congres cu peste 5.000 de oameni, in sala. Iar la miting au voie 500 de oameni in Piata Victoriei. Asta inseamna democratie pentru ei.

Daca ramane aceasta aberatie, voi propune sa facem un congres al PSD in fata la Cotroceni. Ati auzit vreun PSD-ist ca imparte oamenii in buni si rai, ca domnul Iohannis?

Domnul Chirila ce face, canta doar la vaccinati? Aberatii. In loc sa lase specialistii, pentru ca e clar ca este un pariu necastigat al guvernelor Orban si Citu, asta cu vaccinarea, vii si ameninti oamenii ca nu au voie la mall. Ba, dar cine esti tu?

OMS a spus clar sa nu separam vaccinarea de testare, iar noi cumparam 120 de milioane de vaccinuri, dar teste nu mai luam. A fost spaga mai buna la vaccinuri decat la teste?

Iese ministrul Sanatatii si ne spune ca valul 4 s-ar putea sa fie grav, iar CNSU anunta relaxari. Dar nu ne lasa sa intram in mall si am rezolvat valul 4.

S-ar putea sa facem un concert si in fata la DNA. Cu asta ne vom ocupa toata vara. Ei au voie sa faca congres cu 5000, dar oamenii sa vina sa-i injure si sa le spuna ca nu se mai poiate asa, au voie doar 500.

Direct la Cotroceni, pentru ca e guvernul sau, l-a vrut. Si sunt peste 10.000 de alesi locali, sunt sigur ca vor vrea sa vina. La DNA vom aborda cu parlamentarii. Pai ce, exista dubla masura in Romania? Eu cred ca domnul Iohannis nu asta pastoreste, nu?”, a spus Marcel Ciolacu în exclusivitate la România TV.