Obiectiv depășit la Tokyo! Lotul Olimpic de Canotaj al României încheie competiția cu 3 medalii și obține locul 4 pe națiuni!

Obiectivul Federației Române de Canotaj, acela de a lua 2 medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost depășit.

Simona Radiș și Ancuța Bodnar au reușit să aducă din nou aurul olimpic pentru România în proba de dublu vâsle după 37 de ani, când la JO de la Los Angeles (1984) Elisabeta Lipă și Mărioara Popescu câștigau medalia de aur.

Echipajul de patru rame masculin (M4-), compus din Mihăiță Vasile Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Constantin Berariu și Cosmin Pascari, a câștigat argintul Olimpic. Tot argint olimpic a fost și în proba de dublu rame masculin (M2-) pentru Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă.

România obține locul 4 pe națiuni în clasamentul pe medalii, după Noua Zeelandă, Australia și Olanda. Țara noastră devansează astfel națiuni precum China, Italia, Canada, Franța, Germania sau Croația.

Performanța României la Canotaj este una excepțională și vine după o ediție a JO de la Londra (2012) când România nu a câștigat nicio medalie și după JO de la Rio (2016), când România reușea să câștige o singură medalie la canotaj, bronzul cu barca de 8+1 feminin. Atunci, România încheia întrecerea olimpică pe locul 21 în clasamentul pe națiuni.

Mai mult, sunt primele medalii câștigate în canotajul masculin după aproape trei decade. Echipajul de patru rame a adus prima medalie pentru România în această probă după 29 de ani, de la Jocurile Olimpice de la Barcelona. La dublu rame masculin este prima medalie câștigată după argintul de la Jocurile Olimpice de la Seoul din 1988.

“Încheiem această ediție a Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu mare satisfacție. Obiectivul nostru, acela de a obține 2 medalii Olimpice a fost realizat și depășit. Avem singura medalie de aur câștigată până acum de România la Tokyo și primele medalii pentru canotajul masculin după mai bine de 20 de ani. Suntem pe locul 4 în clasamentul pe națiuni la această ediție a Olimpiadei, spre deosebire de Rio unde ocupam ultimul loc în clasamentul pe medalii. Este un semn că lucrurile merg spre bine și canotajul românesc revine astfel în elita mondială, acolo unde îi este locul”, declară Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

“Am aliniat la start 9 echipaje si 36 de sportivi. Eu sunt mândră de toți, fie că au prins sau nu podiumul Olimpic. Doar faptul că și-au câștigat participarea la Jocurile Olimpice înseamnă că sunt printre cei mai buni din lume. Ceea ce nu e puțin lucru, mai ales după un an dificil, plin de incertitudini. Sunt muncitori, talentați, tineri și rezultatele obținute aici nu fac altceva decât să îi motiveze ca pe viitor să fie și mai buni. Sunt convinsă că toată România e mândră de ei și o să-i susțină și mai mult de acum înainte”, continuă Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

Locul 6, însă record mondial și olimpic pentru echipajul de 8+1 feminin

În această dimineață, la ora 04:05, a avut loc ultima Finală la Canotaj din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. În Finala A a probei de 8+1 feminin (W8+), echipajul României a ajuns pe locul 6 la finish, cu un timp de 06:04.06. Este vorba despre Maria Magdalena Rusu, Viviana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Mădălina Bereș, Amalia Bereș, Denisa Tîlvescu și Daniela Druncea. Titlul olimpic de la Tokyo a fost câştigat de Canada, în timp ce pozițiile a doua și a treia au fost ocupate de reprezentantele din Noua Zeelandă și China.

Cu toate că nu au reușit să prindă podiumul olimpic, sportivele din barca de 8+1 femin (W8+) au făcut istorie la Tokyo în cursa de recalificări, atunci când au terminat cursa cu un timp de 05:52:99, stabilind astfel un nou record mondial și olimpic.

„Ne-am dorit foarte mult o medalie la Tokyo, dar faptul că nu am reușit să o câștigăm nu înseamnă că nu suntem mândre de ceea ce am realizat. Pentru un sportiv, chiar și să ajungă la Jocurile Olimpice reprezintă un vis împlinit. Rezultatul obținut acum nu ne descurajează, ci ne motivează. Am avut ocazia să luptăm contra celor mai bune echipaje din lume. Am dovedit că suntem o echipă valoroasă atunci când, în proba de recalificări, am stabilit noi recorduri mondiale și olimpice. Vom munci în continuare la fel de mult ca până acum și vom face totul pentru a deveni din ce în ce mai bune. Ne vedem la Paris!”, declară componentele echipajului de 8+1 feminin.

Locul 6 pentru echipajul de dublu vâsle feminin categorie ușoară

Echipajul de dublu vâsle feminin categorie ușoară (LW2x), compus din Gianina Elena Beleagă și Ionela Livia Cozmiuc, a terminat pe locul 6 cursa din Finala A.

Locul 9 pentru echipajele de dublu vâsle masculin, patru rame feminin și dublu rame feminin

Echipajele de dublu vâsle masculin (M2x) și patru rame feminin (W4-) au concurat în Finalele B la Tokyo. Florin Marian Enache și Ionuț Prundeanu au terminat cursa pe locul 3 clasându-se pe poziția 9 general. Tot pe locul 9 în clasamentul general se clasează și Mădălina Hegheș, Elena Logofătu, Cristina Popescu și Roxana Anghel, după ce au terminat cursa finală pe poziția a 3-a.

Și echipajul de două rame feminin (W2-), compus din Adriana Ailincăi și Iuliana Buhuș, a concurat în Finala B a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Sportivele au terminat cursa pe locul 3, după echipajele din Australia și Danemarca, clasându-se astfel pe poziția 9 general.

Echipajul de 8+1 masculin, locul 7 Olimpic

Alexandru Petrișor Chioseaua, Florin Sorin Lehaci, Radu Constantin, Sergiu Vasile Bejan, Vlad Dragoș Aicoboae, Constantin Adam, Florin-Nicolae Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc și Adrian Munteanu, componenții echipajului de 8+1 masculin (M8+) au terminat cursa de recalificare pe locul 5 și au ratat astfel calificarea în finala olimpică cu doar 2 secunde și 8 sutimi. Astfel, în clasamentul final se află pe locul 7.